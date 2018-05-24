В Москве мужчина взял в заложники семью, один человек погиб

Двоих взрослых и ребёнка взял в заложники житель Москвы в жилом доме 24 мая.

Фото: скриншот/соцсети

Как пишет «Медуза», инцидент произошёл в многоэтажке на улице Молостовых. По данным СМИ, семью, которая проживала по соседству, захватил художник Александр Боровой. В социальной сети он написал, что его «преследуют чёрные риелторы». У агрессора был конфликт с сыном из-за жилплощади.

По информации столичного СК, квартиру ОМОН брал штурмом. В помещении нашли мужчину с огнестрельным ранением, женщину и ребёнка удалось спасти, они не пострадали.

Захватчик ранил себя ножом, его госпитализировали. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и 206 УК РФ (захват заложников).