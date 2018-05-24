Макрон: Франция признает новую международную роль России

Франция признает новую международную роль России, заявил в Петербурге 24 мая президент пятой республики Эммануэль Макрон.

Трансляцию пресс-конференции лидеров России и Франции ведет телеканал "Россия24". Она состоялась по итогам переговоров президентов.

"Франция признаёт новую роль России в международных отношениях. В том числе, на Ближнем Востоке", – сказал Макрон.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Париж приветствуют решение Сирии направить свою делегацию в конституционный комитет ООН.

"Приоритетной задачей видим формирование и запуск конституционного комитета в Женеве. Приветствовали решение Дамаска направить своих представителей в эту структуру", — сказал Путин на пресс-конференции.

По его словам, в контексте положения дел в Сирии лидеры обеих стран констатировали, что необходимо и далее содействовать политическому урегулированию, в частности, с учетом рекомендаций конгресса нацдиалога Сирии.