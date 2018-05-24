Подмосковный сыровар Олег Сирота собирается поразить Европу сыром «Новичок»
Фермер-сыровар Олег Сирота через «Фонтанку» передал привет губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.
«То, что в Ленинградской области нет качественного сыра, результат инвестиционного климата, – сказал Сирота. – В Московской области, если ты приходишь с деньгами, тебя во все места зацелуют, тебе землю дадут, грант дадут. В Ленинградской области такого нет. Закрытые двери постоянно у фермеров. Они и место на рынке себе с каким-то героизмом ищут. Присылайте ваших губернаторов к нам на стажировку. Большой привет Дрозденко передавайте».
Фермер отметил, что в его хозяйстве доярки получают зарплату в 50-60 тысяч рублей. Развитие бизнеса позволяет Сироте задуматься об экспорте сыра в Европу. «Будем экспортировать сыр сорта «Новичок», – пообещал фермер.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.