Подмосковный сыровар Олег Сирота собирается поразить Европу сыром «Новичок»

Фермер-сыровар Олег Сирота через «Фонтанку» передал привет губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

«То, что в Ленинградской области нет качественного сыра, результат инвестиционного климата, – сказал Сирота. – В Московской области, если ты приходишь с деньгами, тебя во все места зацелуют, тебе землю дадут, грант дадут. В Ленинградской области такого нет. Закрытые двери постоянно у фермеров. Они и место на рынке себе с каким-то героизмом ищут. Присылайте ваших губернаторов к нам на стажировку. Большой привет Дрозденко передавайте».

Фермер отметил, что в его хозяйстве доярки получают зарплату в 50-60 тысяч рублей. Развитие бизнеса позволяет Сироте задуматься об экспорте сыра в Европу. «Будем экспортировать сыр сорта «Новичок», – пообещал фермер.