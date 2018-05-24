Борис Титов : президент поручил вывести фигурантов «списка Титова» из розыска

Дела одиннадцати предпринимателей из «списка Титова» сдвинулись с мертвой точки – об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал «Фонтанке» на полях ПМЭФ-2018.

«Только вчера мы с президентом говорили на эту тему, он дал соответствующие поручения следственным органам, – сказал бизнес-омбудсмен. – Они выводятся из списка разыскиваемых лиц, потому что они дают свои адреса.

Прекращается розыск – возобновляется их дело. В деле появляется следователь, который меняет им меру пресечения с ареста на обязательную явку. Они приезжают на эту явку и в нормальном юридическом процессе начинают защищать свои права. Мы готовы за одиннадцать человек поручиться – потому что по сути вопроса они правы. В целом хотят вернуться в Россию уже больше двадцати человек».

Новому правительству Титов доверяет, так как вошедшие в него люди «полностью в теме». «Я хорошо знаю Максима Акимова и Константина Носкова. Они разбираются в том, что такое цифровые технологии. То, что им даны полномочия вице-премьерские и министерские, очень хорошо для того, чтобы мы начали меняться», – сказал Титов.