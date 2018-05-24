Захар Смушкин – противникам города Южный: Мы максимально учли все интересы

Захар Смушкин, собственник УК «СТАРТ Девелопмент», развивающей проект города-спутника Южный в Пушкинском районе, прокомментировал вопросы активистов и градозащитников относительно перспектив застройки Кондакопшинского болота, которое входит в земельный участок под будущий город.

В пресс-службе Смушкина уточнили, что район Кондакопшинского болота входит в зону Р3 – то есть рекреационную зону с включением спортивных сооружений. Кроме того, источники в компании в разговоре в кулуарах не исключили, что компания может по своей инициативе отказаться от застройки Кондакопшинского болота, за которое не первый год борются экологи и градозащитники.



«Есть генплан. Мы утверждали генплан через общественные слушания, там есть зонирование территории. И то зонирование, которое там есть – мы ему и следуем. И ничему больше, – заявил Смушкин. – Мы его не можем нарушить и не должны менять. Поэтому тут можно бесконечно долго дискутировать – кому-то нравится болото, кому-то не нравится, кому-то речка нужна и так далее. У нас проект такой, что он не может быть индивидуально со всеми согласован. Мы считаем, что максимально учли все интересы, которые возникают. У нас есть общественный комитет, который возглавляет Пиотровский, он проводил несколько заседаний. И все пожелания жителей города и общественности мы максимально учли. Если появляются какие-то радикальные вещи, но содержательные, а не попытка демагогии и привлечения внимания к себе, естественно что мы готовы это обсуждать, без сомнения».



По словам Смушкина, максимальная высота застройки района, по закону, будет 33 метра (10 этажей). Директор УК «СТАРТ Девелопмент» Сергей Хромов уточнил, что малоэтажная и среднеэтажная застройка займет около двух третей района, под многоэтажное строительство останется треть.