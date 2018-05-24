Туалетная проблема задержала возвращение петербуржцев из Доминиканы

Пассажирам петербургского рейса Azur Air пришлось несколько лишних часов провести в аэропорту Пунта-Кана 24 мая. В авиакомпании приняли решение о замене борта с неисправными туалетами, так как терпеть лучше на земле, чем в воздухе.

О задержке рейса из Доминиканы в Петербург «Фонтанке» рассказали пассажиры. Причину неурядицы на месте им не объяснили. «Представители авиакомпании не выходят к пассажирам, объяснений не дают. Много пассажиров с детьми, еду и питье не предоставляют», — написали они.

По информации онлайн табло на сайте авиакомпании, отправка была запланирована на 18.00 (мск), её перенесли на три часа. В службе поддержки пассажиров Azur Air, нашему изданию пояснили, что перед вылетом обнаружили неполадки с санузлами, из-за чего борт пришлось заменить. Посадка уже началась. Возвращение петербуржцев в Пулково ожидают около восьми утра.