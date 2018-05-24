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24.05.2018 21:18

Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению «Боинга» над Донбассом

 

В ближайшее время будут обнародованы имена тех, кого Киев считает виновными в крушении «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом летом 2014 года. Об этом глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сказал телеканалу «112 Украина» 24 мая.

Грицак сообщил, что данные причастных к уничтожению лайнера будут обнародованы по решению Совместной следственной группы по расследованию катастрофы, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. «В интересах расследования и ради обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства члены совместной группы не обнародуют эти имена, но у нас в работе довольно узкий круг лиц, которые причастны к совершению этого страшного преступления. Я убежден, что по решению руководителя следственной группы в ближайшее время имена будут называться», — сказал он.

«Мы считаем, что очень важно, зная, кому принадлежал по состоянию на 2014 год "Бук", а именно — 53-й зенитной ракетной бригаде [ПВО Сухопутных войск России], — выяснить, как проходили команды, непосредственный круг исполнителей, [узнать], кто сидел в "Буке", [имена] тех, кто отдавал приказы, то есть персонифицировать ответственность. Фактически доказательства российской причастности или Вооруженных сил Российской Федерации [к уничтожению самолета] являются катастрофой для российского политического и военного руководства», — сказал Грицак.

Следственная группа по расследованию катастрофы 24 мая заявила о причастности российских Вооруженных сил к крушению самолета. По мнению экспертов, «Боинг» был сбит ракетой из российского зенитного ракетного комплекса «Бук», направленного на территорию Украины с базы 53-й зенитной ракетной бригады в районе Курска. Уничтожившая самолет ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Также представители JIT пришли к выводу, что на следующий день после катастрофы ракетный комплекс был переправлен в Россию

Справка:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.

Россия отрицала причастность к ракетному удару и выдвигала альтернативные версии, в том числе уничтожение самолета силами ВВС Украины.


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