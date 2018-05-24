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24.05.2018 21:02

Захар Смушкин: После ЧМ-218 снова выйдем на обсуждение концепции Конюшенного ведомства

Концепцию реконструкции Конюшенного ведомства, которую УК «СТАРТ Девелопмент» предлагало на суд градсовета в октябре 2017 года, могут снова вернуть в публичное поле для нового обсуждения. Об этом «Фонтанке» в кулуарах ПМЭФ заявил Захар Смушкин, совладелец компании.

По его словам, к обсуждению вернутся после окончания Чемпионата мира по футболу. Проект снова будут выносить на градсовет, на котором ранее его сильно раскритиковали.

«Администрация сказала, что сразу после Чемпионата она вернется к этой проблеме. Будем снова обсуждать и выносить на градсовет. Мы пока не меняли проект. Мы считаем, что предложили хороший проект, который действительно изменит лицо города. Зачем нам его менять? Там есть механизм концессии, там у города остается значительно больше влияния… поэтому город сам должен сказать, что он хочет», – рассказал он «Фонтанке».

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.


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