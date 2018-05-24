Где получить стартовые номера на забег и велопробег по ЗСД

До окончания регистрации на уникальный многотысячный велопробег и забег по Западному скоростному диаметру Петербурга остаются считанные часы. Вы еще можете стать героем грандиозного спортивного праздника, который пройдет в Петербурге вечером 2 июня.

Фестиваль ЗСД — это возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса на невероятные виды на залив, новый стадион, «Лахта-центр» и белоснежные вантовые мосты.

Успей Зарегистрироваться: zsdfest.ru

Бегунам предстоит взять дистанцию в 10 километров, велосипедистам преодолеть более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями. Для этого часть магистрали (центральный участок по направлению к центру города от Богатырского проспекта) на время закроют для движения транспорта. Финиш совпадет с точкой старта – у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42.

Важная информация для тех, кто прошел регистрацию:

Участники велопробега могут получить стартовые номера в пространстве FREEDOM.



📍 Казанская, 7. Стол регистрации вы увидите сразу, как подниметесь по лестнице. Внутри есть велопарковка.



📅 29 и 30 мая.



⌚️ С 14:00 и до 20:00.



Получить стартовые номера можно только лично. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Повторно проходить регистрацию в день Фестиваля не требуется.



📍 Участники забега получают стартовые номера на мероприятии



📅 2 июня.



⌚️ С 14:00 и до 17:00.



Получить стартовые номера можно только лично. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Вместе с бегунами на трассу выйдет команда пейсмейкеров, которые поддержат участников по ходу мероприятия. Колонну велосипедистов возглавят велолидеры.

Массовый велопарад и забег, мастер-классы знаменитых тренеров, лекции от гуру здорового питания, детская зона и кинотеатр с прямой трансляцией велопробега и забега — все это Фестиваль ЗСД. А еще живой арт-объект, частичкой которого станете вы сами. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте "Фестиваля ЗСД": zsdfest.ru Минимальный возраст участников – 16 лет.

Регистрация желающих пробежать или проехать по ЗСД заканчивается 25 мая!

По ссылке – подробная инструкция, как присоединиться к участникам ЗСД-фестиваля. Помним, что количество мест ограничено.

Официальный сайт ЗСД-фестиваля: zsdfest.ru

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Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Инновационный Партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», Гипермаркет О’КЕЙ. Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этой день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше, чем за сутки.