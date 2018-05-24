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24.05.2018 20:17

МФК «Аэрополис» в Пулково построят за 11,3 млрд рублей

Многофункциональный комплекс «Аэрополис» в Пулково построят за 11,3 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали 24 мая  в ходе ПМЭФ-2018  губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, генеральный директор АО «Аэропорт Пулково» Ростислав Чернышев, а также директор АО «Грузовой терминал Пулково» Алексей Курдюмов и генеральный директор компании «Ю-ТИ-ДЖИ Пулково» Дмитрий Тизин.

Создание «Аэрополиса» было анонсировано в ходе Петербургского экономического форума 2016 года. Первоначально инвестиции в проект оценивались 6,3 млрд рублей, желание быть инвестором выражал банк ВТБ.

Но за два года проект подорожал и расширился. Как пояснил "Фонтанке" Ростислав Чернышев, комплекс будет включать обновленный терминал "Пулково-2" (который будут использовать для лоукостеров), грузовые терминалы, центр по обслуживанию самолетов, а также торговые и офисные площади.

АО «Аэропорт Пулково», учредителем которого является Смольный в лице комитета имущественных отношений, будет  "связующим звеном" проекта, пояснил Ростислав Чернышев. В частности, в его задачи входит добиться для него выделения участка общей площадью 1,5 га. Оформление займет около года.

Но реализовываться проект будет на частные деньги. Так, соинвесторами уже выразили желание стать  АО «Грузовой терминал Пулково» (основной акционер "Банк Санкт-Петербург"  и компания «Ю-ТИ-ДЖИ Пулково», дочка UTG aviation servises, специализирующейся на техническом обслуживании самолётов.

Первая расширит грузовой терминал в Пулково расширят за 2,4 млрд рублей. Вторая создаст сервисный центр для широкофюзеляжных воздушных судов за 3,5 млрд рублей.

Переговоры с другими инвесторами тоже ведутся, но конкретных имен топ-менеджер не назвал. 

Соглашение действует до 2031 года.  Первой очередью может стать приспособление "Пулково-2" для обслуживания лоукостеров. Ожидается, что оператор "Пулково" "Воздушные ворота Северной столицы" станет управлять терминалом. Но инвестиции с этой компанией не обсуждаются, уточнил он.


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