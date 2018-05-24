Тимченко: После «Силы Сибири» построим еще один газопровод в Китай, только дешевле
Миллиардер Геннадий Тимченко заявил, что после окончания проекта «Сила Сибири» в Китай собираются построить еще один газопровод из России.
Как пишет РБК, об этом бизнесмен заявил 24 мая в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Напомним, компания «Стройтранснефтегаз», более 50% в которой принадлежат семье Тимченко, сейчас занимается строительством «Силы Сибири».
«А почему вы думаете, что это конец? Мы собираемся еще один газопровод в Китай построить. Не скажу вам пока, какой, но не западный маршрут. И не через Сахалин — он тут вообще ни при чем», — заявил Тимченко.
Он уточнил, что новый газопровод будет меньше и дешевле, чем «Сила Сибири».
Справка:
Газопровод из России в Китай «Сила Сибири» начали строить в мае 2014 года. Тогда же страны подписали контракт на поставку 38 миллиардов кубометров газа в год. Договор заключен на 30 лет, стоимость соглашения оценивается в 400 миллиардов долларов. Поставки газа по новому трубопроводу должны начаться 20 декабря 2019 года. 28 апреля 2018-го начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев сообщил, что общие затраты на проект достигают 1,1 трлн рублей.