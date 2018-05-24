Тимченко: После «Силы Сибири» построим еще один газопровод в Китай, только дешевле

Миллиардер Геннадий Тимченко заявил, что после окончания проекта «Сила Сибири» в Китай собираются построить еще один газопровод из России.

Как пишет РБК, об этом бизнесмен заявил 24 мая в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Напомним, компания «Стройтранснефтегаз», более 50% в которой принадлежат семье Тимченко, сейчас занимается строительством «Силы Сибири».

«А почему вы думаете, что это конец? Мы собираемся еще один газопровод в Китай построить. Не скажу вам пока, какой, но не западный маршрут. И не через Сахалин — он тут вообще ни при чем», — заявил Тимченко.

Он уточнил, что новый газопровод будет меньше и дешевле, чем «Сила Сибири».