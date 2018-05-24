Комментаторами финала Лиги чемпионов на «Матч ТВ» станут Генич и Казанский

Стали известны имена комментаторов финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Ливерпуль», который пройдет 26 мая в Киеве. Как сообщает пресс-служба телеканала «Матч ТВ», игру прокомментируют Константин Генич и Денис Казанский. Прямая трансляция начнется в 21:35. Игру также можно увидеть в режиме онлайн на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Команды однажды уже встречались в финале Кубка чемпионов в 1980 году. В тот раз англичанам удалось одолеть испанцев, забив всего один гол. При этом последние два года именно «Реал Мадрид» увозит кубок Лиги чемпионов в Испанию, и команда является рекордсменом по количеству побед и голов в этом турнире, хотя в сезоне-2017/18 дорога к финалу выдалась нелегкой.