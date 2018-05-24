СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона.

«Хочу сказать большое спасибо строительным компаниям, которые на протяжении четырех лет параллельно вводят дома и социальные объекты в Ленинградской области, обновляя рекорды каждый год. Все эти цифры говорят о том, что мы проводим правильную политику во взаимоотношениях с застройщиками. Для органов власти гораздо удобнее, когда бизнес строит сам детские сады или школы, потом передает их на баланс муниципалитета», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил на заседании круглого стола «Новостройкам – современная социальная инфраструктура», который состоялся в администрации Всеволожского района.

В настоящее время компания «Полис Групп» занимает первое место по вводу жилья в Ленинградской области и третье место по объемам строительства жилья – на разных этапах у СК находится 315 тыс. кв. м (данные – Единый Реестр Застройщиков). Более 90% из них – объекты комплексного освоения территории, в рамках которых уже реализованы и еще будут построены социальные объекты.

Сейчас на счету компании 6 введенных в эксплуатацию детских садов и 2 школы. Одну из них – в ЖК «Мой город» на 1224 места – Михаил Москвин назвал лучшим примером сотрудничества застройщиков по направлению строительства соцобъектов. Школа была построена совместно с ГК «Арсенал».

СК «Полис Групп» также является постоянным участником федеральной программы «Стимулирование жилищного строительства» («Стимул»), в рамках которой в прошлом году построен детский сад в Кудрово на 220 мест в ЖК «Вернисаж». В текущем году в программе участвует школа на 1175 мест в ЖК «Краски лета» в Мурино. Сейчас ее проект передан администрации Всеволожского района, объявлен конкурс на строительство.

В настоящее время у компании «Полис Групп» в процессе строительства находятся еще 5 детских садов. Два из них – в ЖК «Вернисаж» и в ЖК «Краски лета» – готовятся к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

В 2017 году на престижном конкурсе «Доверие потребителя» компания «Полис Групп» удостоена награды «За весомый вклад в развитие инфраструктуры Ленинградской области».

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК Вернисаж в Кудрово – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru 47504303-98/14 от 26.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК "Мой город" – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru47504307-2 от 16.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents