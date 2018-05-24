«Ростех» получит долю в Mail.ru в обмен на медь и акции «МегаФона»

Госкорпорация «Ростех» обменяет свои доли в «МегаФоне» и проекте освоения Удоканского медного месторождения на акции Mail.ru.

Как пишет РБК, об этом в ходе Петербургского международного экономического форума 24 мая заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он уточнил, что в проект освоения месторождения у госкорпорации есть опцион на 25%, который полностью обменяют на пакет акций Mail.ru. То же самое произойдет с долей «Ростеха» в «МегаФоне».

«Мы посчитали, что получить пакет акций Mail.ru будет сегодня более выгодным, чем держать этот опцион, потому что он реально может что-то начать давать только лет через пять-шесть, не раньше», — подчеркнул Чемезов.

Глава «Ростеха» не уточнил, какой пакет акций Mail.ru госкорпорация может получить в итоге такой сделки. Он заявил, что сейчас ведутся расчеты.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что «МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и холдинг Усманова USM Holdings собираются создать совместную компанию «МФ технологии» для развития проектов в сфере цифровой экономики. В новой компании «МегаФон» может получить 45%, Газпромбанк — 35%, «Ростех» – 11%, USM – 9%.