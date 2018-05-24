Новый вице-премьер по цифровому развитию не считает блокировку Тelegram «дремучим охранительством»

Ситуация с блокировкой мессенджера Павла Дурова не является «случаем дремучего охранительства», наоборот, это «поиск баланса» между интересами бизнеса, государства и правами людей.

Об этом 24 мая в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер Максим Акимов, который в новом составе правительства занимается вопросами цифрового развития, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Я полагаю, что этот конкретный кейс — сложный и травматичный для всех сторон. Все время формировать повестку, исходя из того, что это, как сказал президент в выступлении своем, дремучее охранительство... Наверное, это не случай дремучего охранительства, а поиск этого сложного баланса», — сказал Акимов.

Чиновник признался, что установил приложение Telegram, но отказался отвечать на вопрос, пользуется ли он им, сославшись на «свои личные данные».