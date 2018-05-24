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24.05.2018 18:57

Смольный не смог вернуть в бюджет землю у метро «Приморская»

Арбитражный суд 24 мая отказался расторгать договоры аренды 1,6 га на улице Беринга, 29, между Смольным и застройщиком «Питер-Констракшн», рассказал 24 мая «Фонтанке» арбитражный управляющий компании Владимир Полуянов. Участки планируют продать на банкротных торгах и за счет этого завершить долгострой ЖК «Охта-Модерн».

Три иска комитета имущественных отношений (КИО) к «Питер-Констракшну» удовлетворены частично, говорится на сайте суда. Ведомство требовало разорвать договоры аренды трех участков на улице Беринга и взыскать с компании больше 36 млн рублей долгов по аренде, штрафов и пеней.

«Задолженность по арендной плате взыскана. Но отказано в расторжении договоров и выселении с этих участков», – рассказал «Фонтанке» Владимир Полуянов. По его словам, КИО намерен оспорить решение первой инстанции суда. Комитет защищает права города, компания задолжала бюджету более 200 млн рублей, ранее поясняли в КИО. 

В планах арбитражного управляющего – продать права аренды участков на Беринга на банкротных торгах. Их стоимость эксперты оценивали в 400-600 млн рублей. Вдобавок Владимир Полуянов намерен пополнить конкурсную массу квартирами, выведенными по подозрительным сделкам в 2014-2015 годах. Эти активы позволят достроить 15-летний долгострой «Охта-Модерн», квартиры в котором ждут больше 230 семей.

Торги состоятся после того, как суд признает «Питер-Констракшн» банкротом и решит перейти на этап конкурсного производства, пояснил Полуянов. Такое решение может быть принято уже 28 мая. До этого, 18 мая, за переход на этап конкурсного производства проголосовало собрание кредиторов. В нем участвовали около половины кредиторов – компаний и дольщиков, заявивших требования в деле о банкротстве.

Между тем дольщики, приобретавшие квартиры еще 10 лет назад, выступают за сохранение участков на Беринга в конкурсной массе. То есть против продажи прав аренды на торгах и против возврата земли городу, пояснила «Фонтанке» представитель дольщиков юрист Наталья Королева. Сначала нужно оценить стоимость участков на Беринга и затраты на достройку домов «Охта-Модерна», уточнила она.


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