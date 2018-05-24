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24.05.2018 18:55

РФПИ инвестирует 7 млрд рублей в город-спутник Южный

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и ООО "Город-спутник Южный" согласовали со Смольным основные условия финансирования города-спутника Южный в Пушкинском районе Петербурга. Соответствующее соглашение подписано 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Семь миллиардов рублей будут направлены на развитие инфраструктуры на территории города. «Инвестиции РФПИ позволят реализовать наш проект качественно и в срок. В свою очередь, город получит серьезный социально-экономический эффект от развития новой территории на юге Петербурга», – заявил на подписании Захар Смушкин, глава совета директоров компании (его слова цитирует пресс-служба). Он выразил уверенность, что данный инструмент впоследствии можно будет применять для развития новых территорий в других российских регионах.

Строительство города-спутника Южный начнется в 2018 году и продлится 15 лет. В Южном будет 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе обещат создать более 60 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

 

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - "экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.


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