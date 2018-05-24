Невский, мосты и набережные: в центре начинают закрывать движение ради праздника

В центре Санкт-Петербурга будут закрывать движение транспорта в связи с празднованием 315-летия города, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Поющие мосты»

с 22:30 26 мая до 1:00 27 мая – Дворцовый мост плюс с 13:00 26 мая до 2:00 27 мая правая полоса на Адмиралтейской набережной напротив дома 2.

«Бал национальностей»

с 10:00 до 17:30 26 мая – Биржевая площадь от Дворцового моста в сторону Биржевого моста;

от Дворцового моста в сторону Биржевого моста; с 12:00 до 18:00 27 мая – Биржевая площадь ;

; с 12:00 до 12:40 27 мая – Дворцовый мост, Невский проспект от площади Островского до Адмиралтейского проспекта, Дворцовый проезд.

Шествие, проводимое общественной организацией социально значимых проектов «Альтернатива»

с 20:00 26 мая до 22:00 27 мая – западный проезд площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова;

от Невского проспекта до переулка Крылова; 27 мая с 9:00 до 16:00 – площадь Островского ;

; 27 мая с 13:00 до 16:00 – Невский проспект от площади Островского до набережной канала Грибоедова.

Цирковой парад, 27 мая (с участием слона)

с 11:30 до 12:10 – площадь Белинского , мост Белинского;

, мост Белинского; с 12:00 до 12:35 – четная сторона набережной Фонтанки от улицы Белинского до Невского проспекта;

от улицы Белинского до Невского проспекта; с 12:35 до 13:00 – Невский проспект от набережной Фонтанки до Садовой улицы;

от набережной Фонтанки до Садовой улицы; с 13:00 до 13:25 – Садовая улица от Невского проспекта до Инженерной улицы;

от Невского проспекта до Инженерной улицы; с 13:20 до 13:40 – Инженерная улица от Садовой улицы до площади Белинского, площадь Белинского.

Возложения цветов к памятнику Петру I «Медный всадник»

27 мая с 8:30 до 11:00 – Адмиралтейская набережная и Сенатская площадь.

Кроме того, «Фонтанка» уже сообщала о перекрытиях движения в связи с гала-концертом «Классика на Дворцовой» 26 мая, а также о проведении Большого велопарада 27 мая, по маршруту которого будут закрывать улицы от Лиговского проспекта до Парка 300-летия Санкт-Петербурга, в том числе Невский проспект и мост Бетанкура.