Невский, мосты и набережные: в центре начинают закрывать движение ради праздника
В центре Санкт-Петербурга будут закрывать движение транспорта в связи с празднованием 315-летия города, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
«Поющие мосты»
- с 22:30 26 мая до 1:00 27 мая – Дворцовый мост плюс с 13:00 26 мая до 2:00 27 мая правая полоса на Адмиралтейской набережной напротив дома 2.
«Бал национальностей»
- с 10:00 до 17:30 26 мая – Биржевая площадь от Дворцового моста в сторону Биржевого моста;
- с 12:00 до 18:00 27 мая – Биржевая площадь;
- с 12:00 до 12:40 27 мая – Дворцовый мост, Невский проспект от площади Островского до Адмиралтейского проспекта, Дворцовый проезд.
Шествие, проводимое общественной организацией социально значимых проектов «Альтернатива»
- с 20:00 26 мая до 22:00 27 мая – западный проезд площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова;
- 27 мая с 9:00 до 16:00 – площадь Островского;
- 27 мая с 13:00 до 16:00 – Невский проспект от площади Островского до набережной канала Грибоедова.
Цирковой парад, 27 мая (с участием слона)
- с 11:30 до 12:10 – площадь Белинского, мост Белинского;
- с 12:00 до 12:35 – четная сторона набережной Фонтанки от улицы Белинского до Невского проспекта;
- с 12:35 до 13:00 – Невский проспект от набережной Фонтанки до Садовой улицы;
- с 13:00 до 13:25 – Садовая улица от Невского проспекта до Инженерной улицы;
- с 13:20 до 13:40 – Инженерная улица от Садовой улицы до площади Белинского, площадь Белинского.
Возложения цветов к памятнику Петру I «Медный всадник»
- 27 мая с 8:30 до 11:00 – Адмиралтейская набережная и Сенатская площадь.
Кроме того, «Фонтанка» уже сообщала о перекрытиях движения в связи с гала-концертом «Классика на Дворцовой» 26 мая, а также о проведении Большого велопарада 27 мая, по маршруту которого будут закрывать улицы от Лиговского проспекта до Парка 300-летия Санкт-Петербурга, в том числе Невский проспект и мост Бетанкура.