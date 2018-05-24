Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали

Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.

Укладка нового асфальта, гарантия на который составляет четыре года, была выполнена меньше, чем за месяц. Сейчас подрядчик приступил к устройству водоотводов и ремонту обочин.

Отметим, что Центральная улица – дорога с интенсивным автомобильным движением. Она соединяет Мурманское шоссе с Ленинградской улицей и выездом на пр. Солидарности. Теперь жители находящихся рядом ЖК, в том числе микрорайона «Семь столиц» от Setl City, смогут быстрее добираться до города и возвращаться обратно.

Строительство жилья в «Семи столицах», крупнейшем проекте комфорт-класса из всех реализованных в Петербурге и области, было завершено в апреле этого года. Микрорайон состоит из двух благоустроенных кварталов – ЖК «Лондон» и «Вена», возведенных по образу и подобию европейских столиц.

Эксклюзивным брокером проекта «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", разрешение на строительство №RU47504303-50/13 от 20.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations