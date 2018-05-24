Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста

Финляндия - страна не из дешёвых, но и в Хельсинки полно развлечений для бюджетного туриста. "Фонтанка" расскажет, чем заняться в столице Суоми, не потратив ни цента.

1. Совершить путешествие в прошлое в вагоне старинного трамвая

Музей трамвая (Töölönkatu 51 A) – это филиал Городского музея Хельсинки, куда вход всегда бесплатный. В депо, построенном больше ста лет назад, стоит старинный трамвай, в котором можно почувсвовать себя вагоновожатым из прошлого или прокомпостировать трамвайные билеты. Видеохроника и фото рассказывают об истории столичного транспорта. Кстати, Музей трамвая расположен в районе Тёёлё на территории Фабрики культуры Корьямо, где проводятся ярмарки, спектакли, и концерты.

2. Полюбоваться альпийскими розами и азалиями в одном из лучших парков Хельсинки

Первая половина июня – лучшее время, чтобы посетить Парк рододендронов (Kanukalliontie), хотя некоторые виды распускаются и во второй половине лета. Первоначально это была площадка для селекционеров Университета Хельсинки, однако за 50 лет Парк рододендронов стал излюбленным местом для прогулок у местных жителей. В южной части растут вечнозеленые альпийские розы, а в северной – лиственные деревья. Добраться до парка можно с железнодорожного вокзала на электричке за 15 минут (станция Хуопалахти).

3. Погулять по открытой части Ботанического сада

Если душа требует природы и прекрасного, но поближе к центру, то стоит заглянуть в Ботанический сад Университета Хельсинки (Kaisaniemenranta 2). Его коллекция растений летом предстаёт во всей своей красе. Всего 10 минут пешком от Железнодорожного вокзала – и вы вдруг оказываетесь в сказочном месте на берегу залива в окружении зелени и ярких цветов. Вход в крытую часть Ботанического сада, который обычно стоит 10 евро, бесплатный в первую пятницу каждого месяца.

4. Изучить архитектуру хельсинкского градостроителя Карла Людвига Энгеля в окружении миллионов книг

Национальная библиотека (Unioninkatu 36) – старейшая и важнейшая научная библиотека Финляндии. Главный корпус – образец классического стиля в центре города, напротив главного корпуса Хельсинского университета.

5. Открыть для себя старейший деревянный особняк в городе

Уголок буржуазной жизни 1860-х годов до сих пор сохранился в доме бюргера Руискуместари (Kristianinkatu 12), который открыт в летний сезон до 6 сентября. В этом году усадьбе исполнилось 200 лет. В честь этого события 3 июня там устроят праздник, предложив гостям с музыкой отправиться в 19-й век. По субботам во дворе организуют бесплатные концерты.

6. Побывать у истоков Хельсинки

Пороги Ванханкаупунгинкоски (Vanhankaupunginkoski) – это исток реки Вантаа. Именно там шведский король Густав Вааса в 1550-м основал Хельсинки. Этот природный объёкт также славится своим уникальным ландшафтом, и его любят рыбаки. Правда, разрешение на ловлю рыбы уже платное – 10 евро на 6 часов.

7. Устроить пикник в уголке русско-финской истории

По соседству с островом Суоменлинна (Свеаборг), погулять по которому, кстати, тоже можно бесплатно, есть остров Валлисаари (Александровский), открытый для экотуризма в 2016 году. Со своими артиллерийскими батареями, пороховыми погребами и казармами, он дышит историей 200-летней давности. Со смотровой площадки высотой 35 метров открывается потрясающй вид на город и на живописный пейзаж архипелага. К услугам туристов – площадки для пикника. С Валлисаари можно пешком перейти на Королевский остров (Кунинкаансаари). Заплатить придётся только за транспорт до острова – до него от площади Кауппатори курсирует прогулочный кораблик, взрослый билет туда – обратно стоит 8 евро, детский (от 7 до 16 лет) – 4 евро.

8. Окунуться в финскую сельскую идиллию

Городскому жителю, тем более с детьми, на ферме домашних животных Халтиа (Laamannintie 17), возможно, любопытно будет посмотреть на жизнь сельской глубинки. Там свободно пасутся коровы, овцы, свиньи и куры, цветут васильки, подсолнухи и лён. Гостям разрешается бесплатно собирать цветы и горох (в разумных количествах, разумеется).

9. Покормить белок и лебедей в Сеурасаари

Остров-музей Сеурасаари на западе центральной части города Хельсинки – популярное место для летних семейных прогулок, пикников и праздников. Здесь можно покормить уток, лебедей и белок, а также посетить музей под открытым небом, в котором собаны десятки построек XVII – XX веков.

10. Познакомиться с модными трендами и финским дизайном

В Квартале дизайна есть множество галерей, бутиков и винтажных магазинов. А чтобы ознакомиться с предметами искусства, вовсе необязательно их покупать. Вдохновившись идеями местных художников, можно также бесплатно зайти в Музей многообразия СМИ, где собраны миллионы новостных заметок и тысячи журналистских фотографий, а документальные фильмы рассказывают об истории изданий и свободе слова.

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