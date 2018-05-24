Тимченко: Бюджет СКА будет сокращен

Президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко анонсировал сокращение бюджета команды в сезоне-2018/19.

«Бюджет СКА будет сокращен. Уехали дорогие игроки: Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев. Бюджет сократится за счет этих зарплат», – цитирует 24 мая Тимченко «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, по решению совета директоров КХЛ, в следующем сезоне потолок зарплат в лиге составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20 процентов. По неофициальным данным, бюджет СКА в сезоне-2017/18 был самым большим в КХЛ – 2,5 млрд рублей. Уход только Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова позволит сэкономить в сумме около 570 млн рублей (300 млн и 270 млн соответственно). У Шипачева оклад в минувшем сезоне был скромнее: после возвращения из НХЛ за неполный год он получил около 30 млн рублей.