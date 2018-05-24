Учитель в Коми решил последить за школьницами в туалете

Видеокамеру нашли в женском туалете поселковой школы в Усть-Куломском районе республики Коми.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ 24 мая, установил гаджет один из учителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («нарушение неприкосновенности частной жизни»).

В 2015 году «Фонтанка» писала о голой правде в фитнесс-клубах Петербурга. Клиенток салонов снимали скрытые камеры, потом обнажёнка размещалась на специализированных ресурсах. Тогда уголовное дело возбудили по статьям 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 138.1 УК («Незаконный оборот спецсредств, предназначенных для негласного получения информация»). Обвиняемым выступил житель Купчино Александр Быков.

Дело дошло до суда, но нарушения, допущенные Следственным комитетом, не позволили вынести приговор. Материалы вернули в прокуратуру, в суд они так и не вернулись.