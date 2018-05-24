Четвертьфинал Евро-2020 пройдет в Петербурге 3 июля

Стало известно расписание чемпионата Европы по футболу 2020 года, одним из городов-организаторов которого станет Петербург. Документ опубликован 24 мая на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группы В – 13, 17 и 22 июня, одна четвертьфинальная встреча – 3 июля. Матч открытия Евро-2020 пройдет 12 июня в Риме, финал – в Лондоне 12 июля.

Напомним, в общей сложности матчи чемпионата Европы пройдут в 12 городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.