«Российская ассоциация парков» поможет Смольному найти 20 млрд на семь тематических парков

Смольный в рамках ПМЭФ подписал 24 мая рамочное соглашение о намерениях с НКО «Российская ассоциация парков и производителей аттракционов». В планах – «реализация плодотворного сотрудничества, направленного на развитие сферы культуры, развлечений и туризма на территории Санкт-Петербурга; создание тематических парков и проектов развития». Фактически это означает, что ассоциация поможет комитету по инвестициям найти инвесторов для проекта семи тематических парков в разных районах города. Ранее этот проект оценивали в 20 млрд рублей.

Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) создана в 1995 году и представляет интересы более 250 производственных компаний, парков, развлекательных центров и других организаций индустрии развлечений из России, СНГ и зарубежных стран.

Места для семи тематических парков уже подобраны. Это озеро Долгое, квартал 22В, где хотят разместить тематический исторический парк с «азиатской» тематикой; улица Хлопина, севернее дома 10д, — здесь может появиться интерактивный научно-технический парк; Мурзинка, участок на Прогонной улице, где запланирован развлекательно-образовательный парк; Московское шоссе, напротив дома 16, к. 1А (этнический парк ремесел), и Колпино, восточнее дома 75 по Лагерному шоссе (парк аттракционов). Еще два парка собираются разместить в районе деревни Куттузи (недалеко от Горелово) и в районе Петергофа и Стрельны. В проекте есть также шоу-парк для различных фестивалей и экстремальный парк – 5-10 спортплощадок, включая скалодром, веревочный парк, аэротрубу и батуты.