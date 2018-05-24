Volkswagen показал новый маленький кроссовер для России
Volkswagen представил новый компактный кроссовер Tharu, построенный на базе Skoda Karoq. Модель, которая займет место на ступень ниже Tiguan, предназначена для рынков Южной Америки, Азии и Восточной Европы, включая Россию. Об этом 24 мая сообщает Autonews.
Название Tharu образовано от английских слов «toughness» и «ruggedness» («надежность» и «выносливость»). Новинка была анонсирована осенью 2017 года, когда тогдашний руководитель марки Volkswagen Герберт Дисс (ныне возглавляет концерн VW) пообещал выпустить «народный кроссовер». Объем производства должен составить не менее 400 тысяч автомобилей в год.
Пока немцы показали версию для китайского рынка, которая построена на удлиненном шасси MQB, лежащем в основе длиннобазной версии Skoda Karoq L, которая примерно на 50 мм длиннее европейского кроссовера. Длина автомобиля составила около 4,45 м, ширина — 1,84 м, а высота — 1,63 метра. Размер колесной базы равен 2,68 метра.
Предполагается, что Volkswagen Tharu позаимствует линейку двигателей у своего платформенного «донора». В КНР кроссовер будет предлагаться с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 116 л.с., а также со 150-сильным агрегатом рабочим объемом 1,4 литра. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Автомобиль будет предлагаться только с передним приводом.
Начало серийного производства Volkswagen Tharu для Китая намечено на август 2018 года. По предварительным данным, до России кроссовер доберется только к 2020 году.