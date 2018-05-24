В новой «форумной» пробке петербуржцы отдыхали и загорали

Под вечер 24 мая усталые петербуржцы в пробках на юге города практически перестали жаловаться на власть имущих. Большее недовольство у пользователей «Яндекс.Карт» вызывали нарушители, поворачивающие не из того ряда или объезжающие затор по обочине.

В пробке есть место для позитива, доказали автомобилисты, вышедшие из машин отдохнуть и позагорать на солнышке и обменивающиеся признаниями в любви.

Горожане сообщали о перекрытиях на КАД, Таллинском и Пулковском шоссе. В 17:23 сервис «Яндекс.Пробки» предупредил о том, что в пробке длиной 4,4 километра на внутреннем кольце (от Дачного проспекта до реки Новая) можно потерять 37 минут, что на 34 минуты больше обычного.

Кроме того, движение на юге КАД затруднено из-за аварий. Об одной, на внешнем кольце в районе развязки с Московским шоссе, мы уже сообщали. Новое ДТП пользователи «Яндекс.Карт» отметили на том же кольце у въезда на вантовый мост.

Напомним, до 26 мая на юге Петербурга, в частности на КАД, время от времени перекрывают движение ради проезда высоких гостей Петербургского международного экономического форума.