В Петербурге открылся современный курортный комплекс

23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия». Мероприятие прошло с участием Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и генерального директора АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства» Бравермана А.А.

Курорт «Первая Линия» реализован Группой компаний «Пионер» в Курортном районе Петербурга, на границе Зеленогорска и Комарова, рядом с побережьем Финского залива. Он предлагает комплекс услуг профилактической медицины, которая направлена на работу с причинами заболеваний и позволяет заблаговременно предотвратить зарождающиеся негативные изменения в организме.

Курорт предлагает несколько оздоровительных программ, каждая из которых включает многостороннюю диагностику, индивидуальные лечебные и бальнеологические процедуры, 5-ти разовое раздельное питание в ресторане диетической кухни, а также различные виды физической активности. В штате курорта работает более 30 высококвалифицированных врачей. Медицинский персонал сопровождает гостей «Первой Линии» на всех этапах прохождения программ. В период лечения возможно проживание на территории курорта в просторных и уютных номерах. Дополнительно к услугам гостей предусмотрены аптека, фито-бар, спортивные площадки на свежем воздухе.

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