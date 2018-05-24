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24.05.2018 18:05

Путин принимает в Константиновском дворце Макрона с супругой

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях Петербургского международного экономического форума.

Франсуа Макрон с супругой
Франсуа Макрон с супругой
ТАСС/ПМЭФ 2018

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Как сообщает 24 мая пресс-служба Кремля, встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Президент Франции прибыл туда вместе со своей супругой Брижит Макрон, которой Путин вручил букет роз. 

Франсуа Макрон
Франсуа Макрон
ТАСС/ПМЭФ 2018

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В ходе переговоров с Макроном российский лидер собирается обсудить ситуацию вокруг Ирана, Сирии и Украины. «По итогам консультаций запланировано подписание совместных документов, направленных на развитие российско-французского сотрудничества», – говорится в сообщении Кремля.


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