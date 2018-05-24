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Фонтанка.fi
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24.05.2018 18:16

Покупка Fortum компании Uniper в России откладывается из-за изменений в законе

Поправки в Федеральный закон номер 155 об иностранных инвестициях на неопределенный срок откладывают завершение сделки по покупке финским Fortum 47,12% акций Uniper, в результате которой концерн из Суоми должен стать крупнейшим иностранным игроком в сфере энергетики в России. Об этом 24 мая сообщили в компании Fortum.

"Поправки находятся в процессе разработки. Fortum не может повлиять на их сроки", – говорится в заявлении финской компании. 

Сделка по приобретению Uniper должна была завершиться в 30-дневный период с момента ее одобрения Правительственной комиссией 28 апреля. В Fortum считают, что теперь процесс займет еще несколько недель. 

Fortum и немецкая E.On в конце сентября подписали соглашение о покупке Fortum 47-процентной доли E.On в Uniper за 4 млрд евро. Руководство Uniper выступило против сделки. В Финляндии покупка доли в Uniper подверглась критике со стороны оппозиционной партии "Зеленых", которые считают, что Fortum не должна инвестировать в компанию, которая производит энергию за счет сжигания угля и имеет крупный бизнес в России. В начале мая Fortum уведомил Европейскую комиссию о намерении стать крупнейшим акционером немецкой Uniper. Чуть позже Государственная Дума приняла во втором чтении проект поправок в федеральный закон об иностранных инвестициях.


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Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
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