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24.05.2018 17:59

«Газпром» может увеличить поставки газа в Китай до 110 млрд кубометров в год

Перспективы экспорта российского газа оценил в рамках дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, одним из новых покупателей в ближайшее время станет Китай. 

«Китай вплотную приступил к решению острых проблем. Последняя зима показала оранжевый уровень дефицита газа», – отметил он. 

По словам Миллера, спрос на природный газ в Китае вырос на 10-15 процентов. Всего в Китае потребили 237 млрд кубометров газа за год. 

В среднесрочной перспективе к 2035 году, по прогнозам главы «Газпрома», поставки трубопроводного газа в Китай увеличатся на 180-200 млрд кубометров. «80-110 млрд кубометров будет приходиться на российский трубопроводный газ», – подчеркнул он.


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