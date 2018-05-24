С места в карьеру

1 июня у стен Петропавловской крепости пройдет VII Молодежный карьерный форум. Где в прямом диалоге с экспертами, в формате деловых игр, мастер-классов петербургскую молодежь подготовят к реальной встрече с работодателем.

А самые активные смогут сразу и работу найти: 1000 вакансий, практик и стажировок уже ожидают начинающих специалистов и будущих выпускников

Как оформить профиль правильно

Мероприятие проводится уже седьмой раз, и с каждым разом пользуется все большей популярностью среди студентов и выпускников. Но карьерный форум, как отмечают в Центре занятости населения Петербурга, – это не просто ярмарка вакансий, на одной площадке соберутся топ-менеджеры и специалисты по управлению персоналом, которые готовы делиться своим опытом и советами по профессиональному развитию, одновременно подбирая себе новых сотрудников среди талантливой и амбициозной молодежи. Так, например, лайфхаками построения успешной карьеры в международной компании поделится Евгений Тюрин, вице-президент управления собственного капитала группы управления капиталом DeutscheBank*, а о силе слабых связей расскажет Виктория Юдина, ведущий специалист по обучению АО «Альфа-Банк». Как отмечает эксперт, слабые связи это и бывшие работодатели, знакомые и другие люди, так и не ставшие близкими друзьями, именно они открывают доступ к чему-то новому. Руководитель отдела управления персоналом компании ЭГО Транслейтинг Ольга Писарева расскажет о формировании имиджа успешного кандидата. Делается это во многом с помощью современных технологий: Ольга Писарева знает, как на трудоустройство влияет профиль в социальных сетях и обещает научить вести его правильно.

Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

Эксперт в области стратегического маркетинга и менеджмента, обладатель премии "Лучшая маркетинговая стратегия» и операционный директор быстро растущего стартапа России (компании доставки еды Grow Food**) Максим Коротков прочтет лекцию о личной мотивации. А предприниматель, совладелица дизайнерского ТАЙГА Hostel&Hotel, вошедших в топ-10 хостелов Санкт-Петербурга и получивший звание «Лучший хостел России-2014» Алена Енова расскажет о подводных камнях при открытии своего дела.

Бизнес на старте

Начинающим предпринимателям или тем, кто мечтает открыть свой бизнес на карьерном форуме вообще будет очень интересно. Здесь известные спикеры расскажут о правильной «раскрутке» в социальных сетях, каналах поиска первых клиентов и честно ответят на вопросы аудитории о способах поддержки и услугах бизнес-инкубатора. Там же, в бизнес-зоне молодые предприниматели смогут обменяться контактами и найти новых партнеров.

Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

Крупные компании предложат на форуме стажировки для студентов и молодых специалистов. В их числе Ростелеком, Ленполиграфмаш, Hyundai Motor Group***, «Лента», аэропорт Пулково, Группа компаний «Деловые Линии», ИКЕА, сеть спортивных клубов Fitness House****, Петербургские аптеки, судя по отзывам уже прошедших стажировку ребят, это действительно уникальный шанс.

– "Ну, пора бы" – так себе мотивация для первой стажировки. Сделайте выдох и прекратите веерную рассылку, – делится опытом на странице форума Вконтакте студентка СПбГУ Дарья Горшкова. – Интенсивы, кейс-чемпионаты, волонтёрство на мероприятиях – и ты уже шутишь на интервью, откинувшись в кресле.

Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

Те, кто еще не определился со сферой деятельности, получат шанс проверить в каком направлении он может стать более успешным. На форуме будут работать психологи службы занятости населения. Они проведут тесты по профориентации и по результатам индивидуально проконсультируют всех желающих. Это – специальный метод, позволяющий определить, в какой области у человека есть способности и, соответственно, где он сможет добиться наибольших карьерных успехов.

Приятный бонус

Во время форума можно будет не только карьерой заняться, но и удовольствие от творчества получить. Любителям фотографии понравится мастер-класс по фотосъемке от Андрея Чепакина, председателя Гильдии фотожурналистов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, специалисты Российской ассоциации реставраторов покажут, как реставрировать каменную и гипсовую скульптуры. А шеф-повар ресторана «Марчеллис» научит готовить вкусное домашнее мороженое и летние коктейли. И кто знает, может быть, именно эти занятия станут толчком к появлению на рынке Петербурга новых успешных стартапов.

Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

*ДойчБанк

**Гроу Фуд

***Хундай Мотор Групп

****Фитнес Хаус