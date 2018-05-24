Премьера самого дорогого «Патриота» пройдёт на Исаакиевской площади

Ульяновский автозавод начал продажи экспедиционной версии внедорожника Patriot. Премьера модели состоится 26 мая в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади, где стартует рейд «Ладога Трофи». Об этом 24 мая пишет «Водитель Петербурга».

Экспедиционный «Патриот» получил 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 135 л.с. с 5-ступенчатой механической трансмиссией, раздаточной коробкой и системой подключаемого полного привода. «Экспедиционность» помимо оранжевого и зелёного цветов обеспечивают пакет оборудования Off-Road, блокировка дифференциала заднего моста, тягово-сцепное устройство, защита порогов, лебедка, багажник на крыше и лестница на задней двери.

За комфорт водителя и пассажиров отвечают кондиционер, дополнительный отопитель салона и мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном. В навигационную систему загружены карты России, Беларуси, Казахстана и Украины.

Цены на модель начинаются от 1 039 990 рублей. Это самый дорогой «Патриот», не считая спецверсии, посвящённой игре World Of Tanks.