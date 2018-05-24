Премьера самого дорогого «Патриота» пройдёт на Исаакиевской площади

Еще
23:40 24.05.2018
Пришлите свою новость!
23:23
Путин резко ответил французскому журналисту о судьбах Сенцова и Вышинского
23:14
"БМВ" сбил двух человек на Просвещения
23:06
Участницы Pussy Riot призвали французского президента потребовать от Путина освободить Сенцова
22:57
Макрон надеется приехать на финал мундиаля в Москву
22:48
На Невском начали монтировать новые остановки
22:37
Россельхознадзор уточнил, кто еще может быть причастен к приглашению сальмонеллы в Мариинку
22:23
Путин об отмене встречи лидеров США и КНДР: Ким Чен Ын сделал все, что обещал
22:03
В Москве мужчина взял в заложники семью, один человек погиб
21:54
Борис Титов : президент поручил вывести фигурантов «списка Титова» из розыска
21:53
Макрон: Франция признает новую международную роль России
21:49
Подмосковный сыровар Олег Сирота собирается поразить Европу сыром «Новичок»
21:45
Захар Смушкин – противникам города Южный: Мы максимально учли все интересы
21:31
Туалетная проблема задержала возвращение петербуржцев из Доминиканы
21:18
Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению «Боинга» над Донбассом
21:02
Захар Смушкин: После ЧМ-218 снова выйдем на обсуждение концепции Конюшенного ведомства
20:44
Летний дворец Петра I откроется для публики — без плесени
20:25
Где получить стартовые номера на забег и велопробег по ЗСД
20:17
МФК «Аэрополис» в Пулково построят за 11,3 млрд рублей
19:38
Тимченко: После «Силы Сибири» построим еще один газопровод в Китай, только дешевле
19:25
Комментаторами финала Лиги чемпионов на «Матч ТВ» станут Генич и Казанский
19:17
«Ростех» получит долю в Mail.ru в обмен на медь и акции «МегаФона»
19:09
Объявлена тема «Ночи музеев»-2019
19:02
Новый вице-премьер по цифровому развитию не считает блокировку Тelegram «дремучим охранительством»
18:57
Смольный не смог вернуть в бюджет землю у метро «Приморская»
18:55
РФПИ инвестирует 7 млрд рублей в город-спутник Южный
18:31
Тимченко: Бюджет СКА будет сокращен
18:23
Четвертьфинал Евро-2020 пройдет в Петербурге 3 июля
18:20
«Российская ассоциация парков» поможет Смольному найти 20 млрд на семь тематических парков
18:11
В новой «форумной» пробке петербуржцы отдыхали и загорали
18:05
Путин принимает в Константиновском дворце Макрона с супругой
17:59
«Газпром» может увеличить поставки газа в Китай до 110 млрд кубометров в год
17:42
Петербуржцы жалуются на недавно отремонтированные дороги: «Я вообще не понимаю, как они это сделали»
17:25
Заплывший в Выборгский залив кит вернулся в Финляндию
17:21
Петербургскому коту Фунтику устроили пенную ванну после дерзкого нападения вандалов
17:21
Готовимся к ЗСДФесту: в парке Победы пройдет открытая тренировка по бегу
17:01
«Деловые линии» оцифруют российскую логистику
16:58
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре
16:53
На стадионе «Санкт-Петербург Арена» появится трибуна авиакомпании «Россия»
16:44
Напавшего на полицейского во время акции в Москве посадили на три года
16:38
Фурсенко: Имя нового тренера «Зенита» объявят на следующей неделе
16:35
В Минобороны заявили, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной
16:22
Строители ЗСД и М-11 могут построить трамвай до Красного Села и «коричневую» ветку метро
16:09
Петербургская спортсменка с инвалидностью взяла бронзу на Кубке мира по гребле
15:59
Автовокзал «Южный» построят в 2024 году
15:58
Кудрин рассказал, как будет оценивать правительство Медведева
15:52
Водители разговорились в очередной «форумной» пробке на КАД
15:48
«Аэроэкспресс» до Пулково запустят в 2022 году
15:46
Арена «Санкт-Петербург» принесла «Зениту» миллиард рублей дохода
15:35
РЖД построит дополнительный путь до Белоострова. Через 30 лет
15:33
В Финляндии бушуют лесные пожары. «Ситуация критическая»
15:29
Минкульт озвучил планы по реставрации Михайловского замка
15:28
Кудрин: Развитие Петербурга замедлилось
15:18
Суд разрешил Смольному искать инвестора для Кузнечного рынка
15:18
Алексей Кудрин: Мы теряем на контрсанкциях, нужно думать, как ответить
15:13
Рогозин сделает «все возможное» на посту главы «Роскосмоса», чтобы не разочаровать Путина
15:12
За присвоение почти миллиона рублей партнера Аграрного университета отправили в колонию
14:57
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
14:55
ПМЭФ-2018 на открытии назвали самым удачным в десятилетии
14:50
Рейтинг конкурентоспособности стран: Россия растет, Финляндия падает, Украина в конце
14:46
Еврокомиссия передумала штрафовать «Газпром»
14:42
"Приморскую" открыли для пассажиров
14:35
Роскомнадзор договорился с Google: компания больше не помогает Telegram обходить блокировки
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
24.05.2018 21:31

Премьера самого дорогого «Патриота» пройдёт на Исаакиевской площади

Ульяновский автозавод начал продажи экспедиционной версии внедорожника Patriot. Премьера модели состоится 26 мая в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади, где стартует рейд «Ладога Трофи». Об этом 24 мая пишет «Водитель Петербурга»

Экспедиционный «Патриот» получил 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 135 л.с. с 5-ступенчатой механической трансмиссией, раздаточной коробкой и системой подключаемого полного привода. «Экспедиционность» помимо оранжевого и зелёного цветов обеспечивают пакет оборудования Off-Road, блокировка дифференциала заднего моста, тягово-сцепное устройство, защита порогов, лебедка, багажник на крыше и лестница на задней двери. 

За комфорт водителя и пассажиров отвечают кондиционер, дополнительный отопитель салона и мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном. В навигационную систему загружены карты России, Беларуси, Казахстана и Украины. 

Премьера самого дорогого «Патриота» пройдёт на Исаакиевской площади

Цены на модель начинаются от 1 039 990 рублей. Это самый дорогой «Патриот», не считая спецверсии, посвящённой игре World Of Tanks. 

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
24.05.2018 18:22

Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали

Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10

В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки

14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18

Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок

Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Премьера самого дорогого «Патриота» пройдёт на Исаакиевской площади
Volkswagen показал новый маленький кроссовер для России
В России отзывают более 3 тысяч «Лексусов» с опасными подушками
Ford EcoSport получил новый двигатель – под «старый» бензин
Китайцы сделали «Bugatti» и «Lamborghini» за 300 тысяч рублей
Sony может начать выпускать автомобили
Петербургский автопром вырос в апреле на 11% после провала в марте
СМИ: Продажи электрокаров не растут из-за пренебрежения автодилеров
Вице-премьер рассказал, когда будут снижены акцизы на бензин
Беспилотники Intel нарушают ПДД в Иерусалиме
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Девять автоугонов года в Петербурге: от Bentley Continental до машины Джеймса Бонда
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Где получить стартовые номера на забег и велопробег по ЗСД

"Фонтанка.ру"

Подмосковный сыровар Олег Сирота собирается поразить Европу сыром «Новичок»

Не только «Купание красного коня»: весь Петров-Водкин в Русском музее

Новости компаний
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
СК «Полис Групп»
21.03.2018 12:22
Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей
Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж паркинга в ЖК «Мой город» дом №12.
фото из архива FIT SERVICE
21.03.2018 09:00
В Санкт-Петербурге открылся автосервис федеральной сети FIT SERVICE
16 марта состоялось открытие автосервиса FIT SERVICE в Санкт-Петербурге. Первый в нашем городе и 113-ый в России.
УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47
Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами
По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.