В России отзывают более 3 тысяч «Лексусов» с опасными подушками

ООО «Тойота Мотор» объявило отзыв 3331 автомобиля Lexus. Это касается моделей ES 350, GX 460, IS 250, IS 250C, IS-F, проданных с марта 2010 года по май 2012 года, сообщает 24 мая Росстандарт.

В этих автомобилях подушка безопасности переднего пассажира в случае ДТП может сработать некорректно, что грозит разрушением корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновением фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон. Специалисты проверят каждый автомобиль, предоставленный в дилерский центр, и при необходимости заменят газогенератор подушки. Ремонт проведут бесплатно.

Хозяев «Лексусов», подпадающих под отзыв, проинформируют по телефону или с помощью писем. Владельцы могут самостоятельно, недожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв, сопоставив её VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта.