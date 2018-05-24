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24.05.2018 17:15

В России отзывают более 3 тысяч «Лексусов» с опасными подушками

ООО «Тойота Мотор» объявило отзыв 3331 автомобиля Lexus. Это касается моделей ES 350, GX 460, IS 250, IS 250C, IS-F, проданных с марта 2010 года по май 2012 года, сообщает 24 мая Росстандарт

В этих автомобилях подушка безопасности переднего пассажира в случае ДТП может сработать некорректно, что грозит разрушением корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновением фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон. Специалисты проверят каждый автомобиль, предоставленный в дилерский центр, и при необходимости заменят газогенератор подушки. Ремонт проведут бесплатно.

Хозяев «Лексусов», подпадающих под отзыв, проинформируют по телефону или с помощью писем. Владельцы могут самостоятельно, недожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв, сопоставив её VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта. 


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09.04.2018 17:10
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14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
СК «Полис Групп»
21.03.2018 12:22
Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей
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Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
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Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
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