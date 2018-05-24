От сказок Пушкина до коньков Харламова: восемь "Диснейлендов" для Петербурга

Петербургские власти не оставляют планов создания в городе масштабной развлекательной инфраструктуры, хотя пока ни один проект не дошел до стадии реализации. Смольный в рамках ПМЭФ подписал 24 мая рамочное соглашение о намерениях с НКО «Российская ассоциация парков и производителей аттракционов».

В планах – совместный поиск инвесторов для семи объектов в разных районах города. Какие-то фигуры уже намечаются, говорят в комитете по инвестициям.

Российская Ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) создана в 1995 году и представляет интересы более 250 производственных компаний, парков, развлекательных центров и других организаций индустрии развлечений из России, СНГ и зарубежных стран. Серьезная структура, особенно памятуя о том, что инвестиции для анонсированной Смольным сети тематических парков пока не найдены. Срок реализации поставлен, скорее всего, пока умозрительно – до 2026 года. Из реально сделанного – только концепция, подготовленная ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» – российским филиалом международной консалтинговой компании американского происхождения – McKinsey&Company. Сумма инвестиций оценивается в 20 млрд рублей. Подписание соглашения с РАППА должно, видимо, развернуть интересы развлекательного бизнеса в сторону Северной столицы. И даже петербургская погода, говорят, не проблема.

Финансовая схема создания такой сети тоже уже предварительно проработана. По словам главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк, потенциальным инвесторам могут предложить либо создать УК со 100-процентной собственностью города, с тем чтобы с течением времени доля города в компании уменьшалась, либо финансировать строительство на основе концессии или схемы государственно-частного партнерства (ГЧП). В случае с созданием УК ей будет предоставлен статус стратегического инвестора, на основе этого статуса предоставят и земельные участки.

Губернатор на совете по инвестициям около месяца назад проект в целом одобрил. Правда, заметил, что в Приморском районе запланированному там «азиатскому парку» не место – там «славянская тема», по его словам, а с восточной тематикой лучше направляться в Красносельский район. Видимо, поближе к «Балтийской жемчужине». По словам Бабюк, именно китайцев комитет по инвестициям видит в качестве желанных инвесторов для строительства такого парка. Впрочем, когда (и если) дойдет до дела, концепция может измениться, заявила она «Фонтанке» на петербургском стенде ПМЭФ. «Я думаю, что мы тематику уточним на этапе реализации, – заметила она. – Мы подготовили в целом концепцию, но у инвестора же тоже будут свои предложения. Это нормально».

Город, конечно, предпочел бы найти одного инвестора на все семь объектов, поделилась Бабюк. «Но может быть это будет несколько компаний, каждая из которых будет развивать свою тематику. Посмотрим. Ниша свободная, востребованная, – убеждена глава комитета. – Участки мы уже зарезервировали. РАППА будет содействовать в поиске инвесторов; соглашение у нас бессрочное и без финансовой составляющей, ассоциация выступает как полноценный консультант. Переговоры ведутся, есть уже некоторые потенциально возможные партнеры, но назвать я их пока не могу».

Где азиаты, где спортсмены

Места для семи тематических парков уже подобраны. Это озеро Долгое, квартал 22В, где хотели поместить тематический исторический парк с "азиатской" тематикой (после критики Полтавченко могут передумать), улица Хлопина, севернее дома 10Д — здесь может появиться интерактивный научно-технический парк; это Мурзинка, участок на Прогонной улице, где запланирован развлекательно-образовательный парк; Московское шоссе, напротив дома 16, к. 1А (этнический парк ремесел) и Колпино, восточнее дома 75 по Лагерному шоссе (парк аттракционов). Еще два парка собираются разместить в районе деревни Куттузи (недалеко от Горелово) и в районе Петергофа и Стрельны. В проекте есть также шоу-парк для различных фестивалей и экстремальный парк – 5 – 10 спортплощадок, включая скалодром, веревочный парк, аэротрубу и батуты. Жители прилегающих улиц уже могут начинать прикидывать, как будущий развлекательный проект может изменить их жизнь.

Погода шепчет

По словам Игоря Родионова, вице-президента РАППА, ему понятны аргументы скептиков по поводу невозможности на севере России создать что-то, похожее на Диснейленд, работающий круглый год в солнечном Лос-Анджелесе или теплом Париже. «Но при этом есть примеры таких парков в Швеции, Финляндии, Норвегии. И они достаточно посещаемы, – заявил он «Фонтанке». – В той же Москве уже строительство идет. В Сочи работает «Сочи-парк» – единственный в России полноценный, по модели Диснейленда. Это вопрос технологии и решения. Какие-то аттракционы можно под крышей размешать. Какие-то зимой закрываются, да, хотя при крупных инвестициях такое, конечно, нежелательно – тем более что ставится задача за 10 лет все окупить. Пока главное, что город готов выделить землю. Инвестору нужны гарантии, что он вложится в землю, которая потом под этим проектом останется. А не будет внезапно передана, скажем, под многоэтажную застройку. Эта индустрия поэтому пока и существует так точечно, поэтому ее и не хватает – потому что вопрос с землей ключевой. А крупные парки все частные, так что тем более. Если есть гарантии по земле, то вероятность достигнуть успеха сразу повышается. А что до погоды, то это в самом деле второй вопрос. Не скажу, что пойдет речь о 10-летней окупаемости, это смело. Но ниша эта свободная, факт».

Как Пушкин выиграл у Винни-Пуха

Этот проект – не первая попытка массово приохотить петербуржцев к развлечениям по западному образцу; тематические парки, как известно, изобретение американское, а первый такой парк создал Уолт Дисней. В декабре 2017 года Смольный одобрил проект тематического парка «Лукоморье», который расположится на шести гектарах Буферного парка в Пушкине. Инвестор – ООО «Светоч» — планирует создать здесь многофункциональный комплекс на темы пушкинских сказок, с развлекательными, обучающими и торговыми функциями. В основе композиции музея будет центральное ядро из пяти залов, каждый – с различными интерактивными аттракционами, площадью 1000 кв. м. Залы сказок Пушкина, зал с танцующими фонтанами, залы сказок русских писателей и современной фантастики. Остальные помещения будут выстроены так, чтобы зрители двигались вокруг «ядра» по коридору, попадая в другие залы – театрализованных представлений, игротеку, зал дней рождений и так далее. Ориентировочная стоимость проекта – 1,6 млрд рублей, сроки реализации очень длинные – 2018 – 2029 годы.

Пушкину повезло больше, чем Алану Милну вместе с «Винни-Пухом»: похожий проект на «мишкину» тематику — там же, в Буферном парке – власти города не одобрили. ООО «Сказочный лес» во главе с Федором Гавриченко претендовало на создание круглогодичного парка развлечений – 30 тематических аттракционов, повторяющих сюжеты сказки о Винни-Пухе, гончарная мастерская, столярная мини-фабрика, мини-ферма, типография. Здесь же инвестор планировал разместить тематический «сказочный» отель, веревочные городки, спортивные площадки — и все это за 1,1 млрд рублей. «Парк станет единственным и самым большим парком Винни-Пуха в мире и на совершенно легальных условиях», – заявлял Гавриченко в конце 2017 года. Но идею пока замели под ковер ожиданий: в Смольном решили поддержать Пушкина, а для Винни-Пуха подыскать другое место. Поводом для отказа стали прежние договоренности: глава комитета по охране памятников Сергей Макаров на совете по инвестициям заявил, что изначально в ЗакСе, когда корректировали закон о зонах охраны, вопрос о Буферном парке подавался как смягчение режимов именно под создание парка Пушкина, а не иностранного медведя.

В районе Лахты закатили шайбу

К слову, спортивный парк, который запланировал комитет по инвестициям, вскоре может получить конкурента. ЗАО «Первая мебельная фабрика» и Смольный подписали в рамках ПМЭФ соглашение о создании в Петербурге спортивного парка-музея для семейного отдыха «Страна хоккея». Комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров должен к 2023 году появиться в районе Лахты. В нем расположится ледовый каток и трехуровневый интерактивный парк-музей с коллекцией из 8000 экспонатов, связанных с петербургским, российским и мировым хоккеем. «Все матчи, все Олимпиады! Коньки Боброва! – эмоционально объяснял губернатору Полтавченко инвестор, директор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков, стоя с клюшкой наперевес. – То, с чего все начиналось! Самый крупный музей хоккея в мире! Интерактивные зоны, интересно для детей и взрослых!»

Для Шестакова хоккей – основное хобби и предмет собирательской страсти. «Первая мебельная фабрика» вложит в проект 800 млн рублей. Участок город должен предоставить по льготной цене. Строить начнут в 2019 году.

Справка:

«Первая мебельная фабрика» – один из крупнейших поставщиков мебели в Северной столице. В 2017 году компания стала победителем конкурса на поставку мебели в новый комплекс Смольного «Невская ратуша» на 400 млн рублей. Компания снизила от стартовой цены всего 13 млн рублей. При этом участники, предложившие снижение до 130 млн рублей, пройти конкурсный отбор не смогли.

Впрочем, интересы инвестора выходят далеко за пределы как мебельного бизнеса, так и спорта. Недавно его имя попало в СМИ из-за проекта отеля, который он хочет построить на Петроградской набережной. Местные жители воспротивились, да так, что спикер ЗакСа фактически предъявил Шестакову ультиматум – либо договаривайтесь, либо стройки не будет. Также у Шестакова имеется в собственности участок земли в выгодной локации – при впадении Черной речки в Неву. Издание «Канонер» недавно сообщало, что инвестор собирается построить там жилой дом бизеес-класса. А привлеченные строители – компания AAG – задумываются о том, чтобы, впервые в Петербурге, передвинуть находящийся на участке двухэтажный исторический памятник, бывший Императорский воспитательный дом.

Ксения Клочкова, Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»