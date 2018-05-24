Заплывший в Выборгский залив кит вернулся в Финляндию

Горбатый кит, замеченный на минувших выходных около города Высоцк, уплыл обратно в Суоми. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы со ссылкой на финских зоозащитников.

"От финских коллег было сообщение, что вроде бы сутки назад его наблюдали в море около финского города Котка", – рассказали в группе фонда во "Вконтакте".

Напомним, что 19 мая жители Высоцка засняли кита в водах Финского залива. Ранее млекопитающее того же вида заметили финские пограничники, когда оно заплыло в Ботнический залив.