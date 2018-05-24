На юге КАД снова пробка, но уже не из-за форума

Пробка длиной около 4,5 километра образовалась днём 24 мая на юге КАД – но на этот раз не из-за «форумных» перекрытий.

На внешнем кольце в районе развязки с Московским шоссе столкнулись грузовой и легковой автомобили. Самосвал сложило, он перекрыл две полосы. «Митсубиси» с ободранным правым боком занял полторы полосы. На место прибыла машина реанимации.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что самосвал, судя по всему, оттормаживался со второго ряда. «По тормозному видно, что его снесло сначала в отбойник и потом дальше», – пишут в комментариях.

Напомним, до 26 мая на юге Петербурга, в частности на КАД и ЗСД, время от времени перекрывают движение ради проезда высоких гостей Петербургского международного экономического форума.