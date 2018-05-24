«Деловые линии» оцифруют российскую логистику

Логистическая компания «Деловые линии», телеком-оператор Ростелеком и системный интегратор BIA-Technologies в ходе ПМЭФ-2018 договорились о совместном проекте по цифровой трансформации логистической отрасли.

24 мая компании подписали соглашение о долговременном сотрудничестве. Его результатом станет развитие и продвижение цифровых решений для управления транспортной логистикой российского бизнеса. В ближайшее время стороны сформируют дорожную карту проекта и определят главные приоритеты на 2018-2020 годы.

Также в ходе ПМЭФ-2018 «Деловые линии» договорились о совместной работе с ИТ-разработчиком «1С». Стороны поделятся опытом и компетенциями для развития решений для логистического сектора, оптимизации управления закупками, пояснил генеральный директор группы компаний «Деловые линии" Фарид Мадани. В частности, компания поможет улучшить платформу «1С» и помочь с ее тестированием. Впоследствии решения смогут использовать и другие участники рынка.

Сейчас логистический оператор использует продукт «Деловые линии: Грузоперевозки», разработанный на технологической платформе «1С:Предприятие 8» системным интегратором BIA-Technologies. Оно позволило компании на 10% снизить транспортные расходы, на 15% оптимизировать количество транспорта и сократить складские операционные затраты. Кроме того, оператор увеличил пропускную способность складов на 25% и на 35% снизил время обработки грузов.

ГК "Деловые линии" основана в 2001 году. Является крупнейшим транспортно-логистическим оператором в сегменте перевозки сборных грузов и занимает первое место по объему складских площадей в управлении. Автопарк насчитывает порядка 4 тысяч машин. Сеть терминалов насчитывает более 240 подразделений в 181 городе России.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "Зкономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.