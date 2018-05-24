Готовимся к ЗСДФесту: в парке Победы пройдет открытая тренировка по бегу
В субботу, 26 мая, в Московском парке Победы пройдет бесплатная тренировка по бегу от школы I Love Supersport. Участники смогут заработать промокод со скидкой 20% на участие в забеге ЗСДФеста. Сам фестиваль пройдет уже 2 июня.
Тренер – Алиса Матьяш, мастер спорта по легкой атлетике, трехкратная рекордсменка России в беге на 400 метров и финалистка чемпионата мира среди юниоров.
Надевайте спортивную форму, кроссовки и приходите в парк. Регистрация обязательна.
На ЗСД-фестивале преподаватели школы I Love Supersport проведут мастер-классы и лекции о беге, трайлраннинге, тренировках и плавании. Также вас ждут лекции и розыгрыши призов от лаборатории бега Runlab, A1 Triathlon.
Программа работы лектория скоро появится в социальных сетях и на "Фонтанке", в рубрике фестиваля.
Регистрация желающих пробежать или проехать по ЗСД 2 июня продолжается. По ссылке – подробная инструкция, как присоединиться к участникам ЗСД-фестиваля. Помним, что количество мест ограничено.
Официальный сайт ЗСД-фестиваля: zsdfest.ru
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Фестиваль ЗСД организован интернет-газетой «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» и Комитетом по развитию туризма при партнерской поддержке. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет "О’КЕЙ". Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»!
Справка:
ЗСД-фестиваль - это уникальная возможность оказаться на Западном скоростном диаметре без автомобиля вечером 2 июня 2018 года. Массовый велопарад и забег, мастер-классы знаменитых тренеров, лекции от гуру здорового питания, детская зона и кинотеатр с прямой трансляцией велопробега и забега — все это Фестиваль ЗСД. А еще живой арт-объект, частичкой которого станете вы сами. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте "Фестиваля ЗСД": zsdfest.ru Минимальный возраст участников – 16 лет.
Участники забега преодолеют дистанцию 10 километров, велосипедисты – более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями. Для этого часть магистрали на время закроют для движения транспорта. Финиш совпадет с точкой старта – у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42.