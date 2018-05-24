Петербургскому коту Фунтику устроили пенную ванну после дерзкого нападения вандалов

Котёнку Фунтику на улице Якубовича вернули натуральный золотой окрас. Мыльные процедуры в преддверии чемпионата мира по футболу ожидают и других бронзовых кошачьих.

Как рассказали в кафе-музее «Республика кошек» 24 мая, чтобы удалить краску с поверхности скульптуры, её разогрели строительным феном, а затем в течение получаса оттирали. Очищенный памятник отполировали. В конце Фунтику устроили пенную ванну. «Символ грядущего чемпионата мира по футболу — петербургский кот, а значит, внимание к бронзовым символам должно быть особенное. В начале июня будут отмыты и переодеты в форму болельщиков сборной России кот Елисей и кошка Василиса с Малой Садовой улицы, отремонтирован и очищен памятник Тише Матроскиной на ул. Марата», — рассказали в музее.

В ночь на 22 мая вандалы обмазали синей краской памятник котёнку на улице Якубовича. А 9 мая была сбита с фасада на улице Марата кошка Тишина Матроскина. До земли скульптура не долетела, зацепившись хвостом за провода. Отметим, где и как ее будут отмывать, пока ясно не очень. Автор памятника, «митёк» Дмитрий Шагин, ранее заявил «Фонтанке», что не собирается возврашать Матроскину на место: «Администрация города не реагирует, им наплевать. Я просто в таких условиях не буду Тишку на место ставить — сколько можно? Не хочу, раз такие люди завелись у нас в городе. Опять залезут, изгадят, оторвут».