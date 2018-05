Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Письмо Трампа опубликовано 24 мая в Twitter Белого дома.

Напомним, встреча двух лидеров была назначена на 12 июня в Сингапуре. Трамп пишет, что в последнее время Ким Чен Ын позволял себе «враждебные высказывания» в адрес США, поэтому саммит состояться не может. Впрочем, если президент Северной Кореи передумает, он всегда может позвонить своему американскому коллеге, подчеркнул Трамп.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1