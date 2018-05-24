На стадионе «Санкт-Петербург Арена» появится трибуна авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» продлила партнерское соглашение с клубом «Зенит». Подписание документов о сотрудничестве состоялось на полях Петербургского экономического форума 24 мая.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в церемонии приняли участие заместитель генерального директора авиакомпании «Россия» Сергей Александровский и советник президента футбольного клуба «Зенит» по вопросам коммерции Илья Кочергин.

Предполагается, что авиакомпания будет по-прежнему отвечать за транспортировку футболистов на матчи, как на родине, так и зарубежом. Помимо этого на стадионе «Санкт-Петербург Арена» появится фирменная трибуна авиакомпании «Россия». Ожидается, что это произойдёт через несколько месяцев после чемпионата мира по футболу, как только спортивный комплекс будет приведён в порядок.

«Это мировая практика. Появление трибуны авиакомпании станет важным аспектом синергии брендов», – заявили представители компаний.

Отметим, что «Россия» и «Зенит» сотрудничают уже несколько лет. Благодаря партнерству авиакомпания получила право использования логотипа и цветов команды.