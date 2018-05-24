Финляндия не будет, как Швеция, рассылать памятки на случай войны

Министерство обороны Финляндии не собирается рассылать брошюры о том, как вести себя во время кризиса или войны, как это недавно сделали в соседней Швеции. Об этом Yle 24 мая рассказал премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

"У нас нет планов по рассылке инструкций", – заверил Сипиля на встрече с лидерами стран Северной Европы.

Напомним, что на этой неделе шведские власти отправили почти пяти миллионам семей (то есть всем жителям страны) брошюры "Если придет война" – о том, что делать в случае кризисов. В памятке написано, где, например, найти бомбоубежище. Несмотря на советы на случай войны, страна-агрессор в тексте не называется. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен рассказал, что целью минобороны было всего лишь информирование граждан, и никакой угрозы для страны сейчас нет.