Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке

24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются.

Сумма ипотеки варьируется от 300 тысяч до 30 миллионов рублей. По условиям кредитования возраст заемщика должен составлять от 18 до 75 лет. Срок кредита до 30 лет.

Ставки начинаются от 9,2% годовых, размер минимального первого взноса – 15%. Полную информацию об условиях кредитования можно узнать в отделе продаж по телефону 8(812)305-33-55 и на сайте https://www.l1-stroy.ru/ipoteka/gk-london-park

К рассмотрению также принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей, лиц, работающих по трудовому договору (без оформления трудовой книжки), нерезидентов, имеющих временную регистрацию в любом российском регионе.

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: торгово-развлекательным и спортивным центрами, многоуровневым паркингом на 2200 машиномест. Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь комплекса сдана, продолжается заселение 3 и 4 корпусов. На данный момент стоимость квадратного метра начинается от 94,6 тысяч рублей, но уже с июня ожидается повышение.

ЖК "Лондон Парк" - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

ТКБ БАНК ПАО, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 2210 от 02 июня 2015 года.