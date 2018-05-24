Напавшего на полицейского во время акции в Москве посадили на три года

К трём годам колонии общего режима Тверской районный суд Москвы приговорил местного жителя Вячеслава Шатровского. Его признали виновным в применении силы к полицейскому.

Об этом 24 мая пишет сайт «ОВД-Инфо». Шатровского задержали 5 ноября 2017 года в столице во время акции сторонников запрещенного в России движения «Артподготовка». Мужчина отрицал причастность к мероприятию, пояснив, что ждал сына. Тем временем юноша вступил в конфликт с полицейским, Шатровский-старший попытался за него заступиться (как утверждает следствие, рукоприкладством). В результате чего полицейский перекинул его через плечо. Кульбит закончился для пострадавшего черепно-мозговой травмой.

5 ноября в центре Москвы прошла акция сторонников националиста Вячеслава Мальцева. По данным СМИ, в руки правоохранителей попали как участники протеста, так и случайные прохожие. Всего задержали более трёхсот человек.