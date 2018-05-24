Фурсенко: Имя нового тренера «Зенита» объявят на следующей неделе
Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко рассказал, когда будет объявлен новый главный тренер.
«Имя нового тренера «Зенита» узнаете на следующей неделе», – заявил Фурсенко журналистам на Петербургском международном экономическом форуме 24 мая.
Сергей Фурсенко:— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 24 мая 2018 г.
– На следующей неделе точно узнаете имя нового главного тренера «Зенита» pic.twitter.com/Csn91vk6Ou
Напомним, должность главного тренера «Зенита» освободилась после отставки Роберто Манчини, решившего возглавить сборную Италии. В качестве главных кандидатов на вакантное место называют главного тренера «Уфы» Сергея Семака и бывшего наставника «Наполи» Маурицио Сарри.