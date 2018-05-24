В Минобороны заявили, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной
В Министерстве обороны России прокомментировали выводы международной следственной группы по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Как пишет 24 мая «Медуза» со ссылкой на РИА Новости, в Минобороны отказались признавать, что самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса «Бук», приписанного к 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. Именно к такому выводу пришли международные следователи. Однако российские военные уверяют, что отечественные зенитные ракетные комплексы вообще никогда не пересекали границу с Украиной. В Минобороны РФ считают, что самолет был сбит из украинского «Бука».
«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов», — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, 24 мая представители международной следственной группы на пресс-конференции в Нидерландах заявили, что, по их данным, самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит из установки «Бук», поступившей из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России.
Справка:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.
Россия отрицала причастность к ракетному удару и выдвигала альтернативные версии, в том числе уничтожение самолета силами ВВС Украины.
Впервые о российской принадлежности «Бука» следственная группа заявила в сентябре 2016 года, продлив расследование до конца 2017-го.