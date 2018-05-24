В Минобороны заявили, что российские «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной

В Министерстве обороны России прокомментировали выводы международной следственной группы по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» над Донбассом.

Как пишет 24 мая «Медуза» со ссылкой на РИА Новости, в Минобороны отказались признавать, что самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса «Бук», приписанного к 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. Именно к такому выводу пришли международные следователи. Однако российские военные уверяют, что отечественные зенитные ракетные комплексы вообще никогда не пересекали границу с Украиной. В Минобороны РФ считают, что самолет был сбит из украинского «Бука».

«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, 24 мая представители международной следственной группы на пресс-конференции в Нидерландах заявили, что, по их данным, самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит из установки «Бук», поступившей из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России.