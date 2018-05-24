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25.05.2018 12:00

Среда для жизни: философия строительства Euroinvest Development

В конце 2017 года в Петербурге появился застройщик Euroinvest Development, который уже задает строительному рынку новые стандарты. Разбираем, в чем заключаются особенности подхода компании
Среда для жизни: философия строительства Euroinvest Development
ООО "Евроинвест Девелопмент"

Инвестиционный холдинг Euroinvest хорошо известен в деловой сфере Санкт-Петербурга, он был основан в 1992 году и за время своего существования успел стать одним из крупнейших землевладельцев в регионе. В структуру холдинга входят венчурный фонд и компании, которые ведут комплексное освоение территорий, поставляют теплоэнергию и коммунальные услуги, строят коммерческую недвижимость. Запуск бизнеса в сфере жилищного девелопмента стал логичным шагом для холдинга, но от этого не менее беспрецедентным событием для всей строительной отрасли Северо-Запада: на рынке появился игрок, который аккумулирует все ключевые ресурсы для реализации жилищных и инфраструктурных проектов. Новая компания получила название Euroinvest Development, а возглавил ее Станислав Данелян, ранее успешно реализовавший множество строительных проектов разного уровня сложности.

Согласно данным базы недвижимости ЦИАН, в Петербурге можно приобрести квартиру более чем в 350 строящихся жилых комплексах. Несомненно, каждый из них обладает своими особенностями. Однако «Евроинвест Девелопмент» уже на стадии запуска задает петербургскому строительному рынку новый вектор развития и стандарты реализации проектов: компания формулирует собственную философию и ряд ценностей, которые ложатся в основу проектов компании и городской среды Санкт-Петербурга будущего.

Среда для жизни. Мы часто идем куда-то потому, что хотим ощутить влияние этого места, постичь окружение на эмоциональном уровне. Окружение влияет на нас, поэтому место, которое мы называем «дом», должно вызывать положительную реакцию и психологический комфорт. Как правило, у нас нет времени на то, чтобы анализировать такие реакции. Этим занимаются ученые и урбанисты, занимающихся психогеографией и психологией жилой среды, которых привлекает Euroinvest Development на стадии разработки проектов. 

В основе ценностей компании лежит убежденность в том, что современное строительство должно двигается в сторону создания долгосрочного качества не только объектов, но и жизненных пространств. Территорий, которые эти объекты окружают. Общественных пространств, дворов, дорог, парков и улиц.

Сообщество и культура. Когда-то ощущение причастности к своей общине было неотъемлемой частью жизни человека. Для полноценной счастливой жизни людям необходимо чувствовать себя частью сообщества, но жизнь в мегаполисе редко дает такую возможность. Поэтому «Евроинвест Девелопмент» создает платформу для общения, взаимодействия, профессионального и индивидуального развития — клуб жильцов и партнеров iD Club*. Он объединяет людей, которые готовы ответить на глобальный вызов современности — стать лучшей версией самого себя, и создает возможности для реализации новых достижения общества. 

ООО "Евроинвест Девелопмент"
ООО "Евроинвест Девелопмент"

Физически клуб будет представлен в виде общественного пространства в каждом доме, построенном Euroinvest Development. Это помещения площадью более 100 квадратных метров, в которых будут кухонная мебель, столы и диваны, стеллажи для книг, проектор, зона для зарядки телефонов и детский уголок. В клубной комнате можно встретиться с друзьями и соседями, забрать пакет у курьера, поработать за ноутбуком, или, например, организовать семейный праздник, устроить мастер-класс или кинопоказ. iD Club планирует регулярно проводить лекции и тематические мероприятия, направленные на рост и развитие в трех ключевых сферах жизни — личной, профессиональной и семейной, а роль организатора программы на себя берет управляющая компания. Кроме того, лекции и вечеринки будут проходить на базе центрального лектория iD Club.

Высокие технологии — еще один важный шаг к улучшению качества жизни. Современный жилой дом — это не просто стены и крыша, это сложнейшее архитектурно-техническое сооружение, оснащенное разнообразными системами. Они автоматизируют рутинные процессы и повседневные действия, экономят время. Расход коммунальных услуг фиксируется автоматически, узнать, закрыта ли входная дверь, можно в смартфоне, а розетку, в которую включен забытый утюг, можно просто отключить через интернет. Комфорт состоит из мелочей, а мелочи в современном мире прогресса на себя берут системы «умного дома», которые по умолчанию есть во всех квартирах застройщика.

ООО "Евроинвест Девелопмент"
ООО "Евроинвест Девелопмент"

Все эти три направления ложатся в основу концептуального фундамента, на котором Euroinvest Development возводит собственные проекты. Компания привлекла в команду куратора культурного клуба, диджитал-директора и психолога жилой среды, которые разрабатывают и внедряют в жизнь новый формат жилья. Реализация первого проекта под названием iD Murino уже ведется в активно застраивающемся пригороде Петербурга, где сегодня создается новый город-спутник Северной столицы – поселке Мурино. Каждый новый квартал Euroinvest Development станет комфортной средой обитания, где десятки больших и маленьких деталей дарят положительные эмоции и становятся новой реальностью, в которой хочется жить.

Строительная компания ООО «Евроинвест Девелопмент»

Жилой квартал «iD Мурино» – Застройщик  ООО «Евроинвест Девелопмент», проектная декларация на сайте http://www.idmurino.ru/index.html#id-format

*Ай Ди Клаб

 

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