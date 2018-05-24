Первый день форума: лекарство от тревоги или фуфломицын

Индийские иоги, азартные тещи, экзаменаторы из Европы и плацебо для отсутствующих. "Фонтанка" рассказывает, каким выдался первый день ПМЭФ-2018.

Про Петербургский экономический форум, как про КВН, каждый год говорят, что он "уже не тот" – и так же обоснованно. Тем не менее, в первый день ПМЭФ-2018 хватало и важных заявлений и неловких ситуаций. Министры спорили через голову МВФ, "Почту России" отправляли в цифровое будущее, индийский мудрец проводил коллективный сеанс психотерапии – и это только разогрев.

Между Западом и Валдаем

Форум показали лицом сразу: с утра началась панельная сессия с традиционным для ПМЭФ многообещающим и одновременно туманным названием: "Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения". Понятно, что все крутится вокруг выступления президента на второй день, но свита приехала заранее. На сцене собрались первые лица финансового блока – вице-премьер и одновременно глава Минфина Антон Силуанов, министр экономики Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и обживающийся в новой роли главы председателя Счетной палаты Алексей Кудрин. Для сторонников теории об экономической оккупации России лучше и представить нельзя: в центр посадили директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и иногда создавалось ощущение, что остальные сдают ей экзамен. Преподаватель был благосклонен, хвалил за достигнутые успехи и удивлялся огромным амбициям.

На самом деле, сказано было много: налоги повышать не собираются аж до конца четвертого срока, структурные реформы необходимы. Вновь озвучили намерение развивать в России индивидуальный пенсионный капитал – т.е. накопления, которые делаются не за счет отчислений работодателя, а из добровольных взносов граждан. И все же основным был рассказ о новом фонде для инфраструктурных инвестиций. За 6 лет туда предполагается привлечь около 3% ВВП, источник – заимствования на рынке.

Тут-то и стало заметно, что бывшему и нынешнему министрам финансов тесновато на сцене, даром, что их рассадили в разные стороны. Алексей Кудрин заявил, что вкладываться необходимо и в человеческий капитал; по его словам, вполне допустимо нарастить госдолг, который сейчас составляет 14% ВВП на 5-7 п.п. в ближайшие годы.

«Вы, когда были министром финансов, сокращали долг. Это действительно наше преимущество, – напомнил ему Силуанов, который, впрочем, занимался тем же, будучи заместителем Кудрина. – Если занимать, то только на инвестиции. Уверен, что мы найдем ресурсы на вложения в человека и не за счет долга, а за счет других источников».

После сессии Силуанова пересадили в менее представительную, но более единодушную компанию. Несколько участников, включая представителей "Валдайского клуба", должны были обсудить, насколько политика влияет на экономическое сотрудничество. Вице-премьер привычно порадовался тому, как быстро мы приспосабливаемся к санкциям, и напомнил, что именно благодаря им, были проведены важные реформы. Пострадавшим "подставим плечо", поможем с рефинансированием кредитов, параллельно будем развивать связи с Китаем, в расчетах с которым уже отходим от доллара. А если Европе хватит смелости выбраться из-под давления США, то и евро готовы всерьез воспринимать (здесь, впрочем, несколько удивился даже Ксавье Роле, бывший исполнительный директор Лондонской фондовой биржи).

Когда один из спикеров попытался уступить слово инвестору из США Джиму Роджерсу, , прозвучала неосторожная шутка: "Давайте не будем слишком вежливыми с американцами". Роджерс, впрочем, был не против. Имея доли в "Аэрофлоте" и "Фосагро", инвестиционный гуру выступал в лучших традициях аналитиков из Штатов в политических ток-шоу на федеральных каналах: иронизировал над Трампом и предрекал доллару скорую гибель. Спикеры жонглировали словом "рекалибровка" и посерьезнели только на вопросе "Валдайского клуба", где же, мол, красная черта, за которой закачиваются санкции и начинается что-то другое. "До военных действий не должно доходить, это здравый смысл, – без уверенности в голосе ответил Силуанов. – Надеюсь, так и будет".

Как индийский йогин вылечил Зал конгрессов от тревоги

Президент «Сбербанка» Герман Греф заинтриговал публику дискуссией на тему «транзитного мира». Это исторический период, когда комфортное и понятное мироустройство уходит в прошлое, а что завтра – поди разберись. Разбираться помогал звездный состав спикеров: вице-президент Google Меир Бранд, гендиректор Huawei Technologies Го Пин, автор пессимистического бестселлера «Черный лебедь» Нассим Николас Талеб и индийский мистик и крупнейший мировой экспортер йоги как духовного учения Садхгуру.

Зал Конгрессов плотно заполнился на добрую половину – ту, что ближе к сцене. Для начала аудиторию разогрели тревожной презентацией. «В транзитном мире отставшие страны быстро превращаются в доноров капитала для прорывных отраслей стран-лидеров, компании, не успевшие трансформироваться, исчезают», – сообщил голос диктора. Исчезнувших перечислили поименно: Nokia, которая была очень уверена в своем будущем, и Motorola, которая изобрела сотовый телефон, и наивно решила, что дальше можно не изобретать. На очереди даже Google, если не будет заниматься инновациями.

Затем Герман Греф показал аудитории скриншоты сайтов из даркнета, где по распродажной цене предлагалось купить наркотики, выбрать оружие по вкусу или заказать поддельные паспорта. «Никаких ограничений. Прекрасные гранаты немецкого производства», – прокомментировал картинки глава «Сбербанка». Отвечать за даркнет и его вседозволенность пришлось Нассиму Талебу. Ученый, вопреки своей репутации «гонца с дурной вестью», решил внести в разговор позитив: то, что развивается слишком быстро, обязательно сломается.

«Стакан, который стоит у меня на столе, производится сегодня по той же технологии, что и четыре тысячи лет назад. С той лишь разницей, что сегодня такие стаканы обходятся гораздо дешевле, – сказал Талеб. – Люди думают, что цифровые или социальные медиа – это что-то новое. Это не так. Пятьдесят лет назад люди сидели перед телевизионными экранами, и было опасение, что эта технология разрушит мир. Сегодня социальные медиа, такие как Твиттер и Facebook, влияют на жизнь и выбор людей. Но все должно развиваться медленно. Посмотрите на эволюцию. То, что развивается быстро, неизбежно сталкивается с разрушительными проблемами». «Это радует. У Google все проблемы впереди», – гнул свою линию Герман Греф.

Но главным оптимистом оказался тот самый йогин Садхгуру. Его спросили, как справляться с нервозностью и депрессией по поводу наступающих на человечество технологий. Свой комментарий мудрец начал с короткого смешка – и аудитория рассмеялась в ответ, послушно отзеркалив его реакцию. Садхгуру напомнил присутствующим о величии человека и призвал не бояться технологий. «До сих пор мы только и делали, что боролись за выживание, – сказал мистик. – А теперь наступает самое важное время для человеческих существ. Начинается настоящая жизнь. Уже давно не надо быть физически сильным, чтобы выжить – механизмы сильные. Сегодня важно, насколько развит мозг человека. Этот фактор доминирования тоже будет не важен, потому что ваш смартфон будет гораздо лучше собирать и обрабатывать информацию. Человек, наконец, станет свободным. Никому не надо будет доминировать над другими. У всех будет все».

Судя по всему, этот сеанс психотерапии, действительно, расслабил публику. Потому что во время финального электронного голосования, учиненного модератором дискуссии Германом Грефом, подавляющее большинство слушателей путем нажатия кнопки заявило, что неизбежный переход к транзитному миру вызывает у них не озабоченность, страх или безразличие, а воодушевление или любопытство. Напоминать, что, согласно древней европейской народной мудрости, именно любопытство сгубило кошку, никто не стал.

Теща из Сколково и Telegram на 3/4

Способностям индийских мистиков, надо думать, завидовал в первый день форума Константин Носков, глава нового министерства цифрового развития. За неимением таковых, он просто демонстрировал завидную физическую подготовку, убегая по променаду Экспофорума от журналистов. На вопросы об эффективности блокировки Telegram и возможных кадровых переменах в Роскомнадзоре он отвечал, что находится в должности 4 дня и ему еще «надо во всем разобраться».

С приоритетами он, впрочем, уже разобрался. В отличие от коллег, которые признали онлайн-торговлю одним из главных двигателей современной экономики, министр цифрового развития сразу же заявил, что не является ее апологетом. Носков призвал не хоронить раньше времени традиционную розницу и сказал, что болеет за подведомственную ему «Почту России».

Флагманом цифровой экономики «Почту России» считает и советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. Он сообщил, что даже поспорил со своей русской тещей на деньги о том, что "Почта России" «будет самой крутой компанией на свете". Правда, сроков пари не уточнил. Сама «Почта России» уже готовит «масштабную цифровую трансформацию», – сообщил ее глава Николай Подгузов. Один из проектов – новый формат торговли в консорциуме с ВТБ и «Магнитом». Конкуренцию им готов составить тандем «Сбербанка» и «Яндекса».

Вообще именно цифровизация стала сквозной темой дня. Говорили об этом и на сессии, посвящённой «Деловой Двадцатке». Чрезвычайный полномочный посол Аргентинской Республики Рикардо Лагарио предложил задуматься над новой системой образования рабочих мест. Хотя насчет себя был спокоен – дипломатию, мол, не заменить никакими компьютерами. Президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг предсказывал сложное реформирование законодательства в связи с тем, что электронные подписи и другие радости XXI века развиваются семимильными шагами. Впрочем, обратил внимание он и на другое – цифровизация цифровизацией, а мировое бизнес-сообщество вместо конструктивного решения вопросов в последнее время стало ориентировано на политиков, тогда как раньше само задавало тренды. Говорил со знанием дела, благо знает не понаслышке.

Перед наступлением цифровой эры более или менее спокойны не только дипломаты, но и журналисты. Гендиректор «ТАСС» Сергей Михайлов с уверенностью рассказывал, что несмотря на подключение искусственного интеллекта к работе СМИ, машина пока не может заменить человека: автоматизировать процесс подписи к фото можно, но финальное решение о выпуске новости и ее важности остаётся за редактором или журналистом, заявил он (развеяв, видимо, чьи-то сомнения). Иэн Филлипс, вице-президент по международным новостям Associated Press, напомнил, что цифровизация связана ещё и с развитием социальных медиа, которые дают простор для появления фэйковых новостей.С другой стороны политики часто употребляют это клише для давления на независимую журналистику.

Пока одни эксперты рассуждали об автоматизации и цифровизации, журналисты и участники форума мучительно пытались настроить работу Интернета в Экспофоруме: Wi-Fi сначала работал через раз, а затем и вовсе перестал. А по коридорам расхаживал глава Роскомнадзора Жаров, хвастаясь, что после начала процесса блокировки телеграмма его пользователей стало меньше на 25 процентов.

Эффект отсутствия

Уборщицы обменивались недовольным замечаниями о том, что раньше в 6 вечера в Экспофоруме уже было пусто, а теперь и в 8 часов полно народу. Однако, судя по программе, петербургские бизнесмены с каждым годом все менее охотно принимают участие в форуме, в отличие от федеральных чиновников, руководителей госкомпаний и госбанков.

Некоторые отсутствуют на ПМЭФ не по своей воле. Вот, например, фоторепортаж с ПМЭФ-2015 – миллиардер Дмитрий Михальченко знакомит губернатора города Георгия Полтавченко и председателя комитета по инвестициям Смольного Ирину Бабюк с проектом развития порта Бронка. А на нынешнем форуме Дмитрия Михальченко уже нет – он арестован по обвинению в контрабанде, и наблюдает, как его многомиллиардное состояние перетекает в чужие руки.

Или возьмем совсем недалекое прошлое – ПМЭФ-2017, в рамках которого при поддержке ГК «Юлмарт» прошла дискуссия «Интернет вещей»: преодоление преград», одним из ее участников был глава компании Дмитрий Костыгин. За год ситуация изменилась кардинально – по заявлению «Сбербанка», которому интернет-ретейлер задолжал 1 млрд рублей, против Дмитрия Костыгина было возбуждено уголовное дело и теперь он сидит под домашним арестом. Как раз на днях срок ареста продлили до 14 июня, то есть чемпионат мира предприниматель имеет шанс не пропустить.

Игнорирующие форум бизнесмены, тем не менее, следили за происходящим, комментируя первый день форума в «Фейсбуке». "Ну зачем там сидеть и слушать этот фуфломицын ?", – вопрошает, например, глава УК «Теорема» Игорь Водопьянов. «Игорь прямо в болевую точку)) и слово очень точное!», – соглашается с ним другой крупный петербургский девелопер, совладелец ГК «Бестъ» Георгий Рыков.

Завтра наблюдателей ждет еще более сильное лекарство – на форум приезжает президент.

С наблюдателями, видимо, солидарны и люди, занятые на мероприятии. На одной из сессий зал спросили: "Какие форматы организации интеллектуальных ресурсов являются наиболее продуктивными?" На экран вывели варианты ответов, среди которых по-английски, значилось "networks and cyberspace", то бишь "сети и киберпространство". Написанный внизу перевод несколько невпопад, но проницательно, трактовал это так: "Все ограничится общими декларациями без продолжения".

Галина Бояркова, Ксения Клочкова, Елена Зеликова, Венера Галеева, Анна Невская, Николай Кудин

"Фонтанка.ру"