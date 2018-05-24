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24.05.2018 16:22

Строители ЗСД и М-11 могут построить трамвай до Красного Села и «коричневую» ветку метро

Смольный и ICA Сonstruction в рамках ПМЭФ подписали соглашение о взаимодействии по реализации перспективных проектов дорожной инфраструктуры города. Среди них — трамвай до Красного Села и Красносельско-Калининская ветка метро. 

Документ 24 мая подписали губернатор Георгий Полтавченко, президент IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Фырат Чечен и генеральный директор Astaldi S.p.A. Чезаре Бернардини. Именно эти два предприятия образовали ICA Construction. По соглашению, стороны намерены реализовать проекты строительства скоростных трамвайных линий, таких как скоростная трамвайная линия по маршруту Красное Село – Сосновая Поляна, строительство Красносельско-Калининской и кольцевой линий метрополитена и транспортно-пересадочных узлов. Планируемый объем инвестиций – 30 млрд рублей. Рассчитано строительство на период с 2018-го по 2048 год. Инвестор также заявляет о своем интересе к проекту Восточного скоростного диаметра.

Ранее совместное предприятие итальянской и турецкой компаний выступало генподрядчиком на двух этапах трассы М-11 («Фонтанка» писала о проблемах с субподрядчиками и сроками). Речь идет об отрезке от Мясного Бора до бетонки Кировск – Гатчина (543-й – 646-й км) и от 646-го км до развязки с КАД. Кроме того, ICA работала в Пулково и строила центральный участок Западного скоростного диаметра

Предполагается, что трамвай будет примыкать к действующей сети, которая ведет от Сосновой Поляны до станции метро «Кировский завод». Что касается Красносельско-Калининской линии метро, то о возможном привлечении стороннего подрядчика вместо «Метростроя» уже сообщалось ранее. В схеме развития метрополитена указано, что в 2020 – 2022 годы откроется лишь один перегон Красносельско-Калининской линии — от «Юго-Западной» до «Путиловской». На 2026 – 2027 годы отнесены отрезки от «Путиловской» до «Обводного канала» через «Броневую», «Заставскую» («Московские ворота») и «Боровую». «Хвост» линии («Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна») построят в 2027 году.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников. 


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