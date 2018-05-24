Петербуржцы жалуются на недавно отремонтированные дороги: «Я вообще не понимаю, как они это сделали»
Движение «Красивый Петербург» 24 мая заявило о начале проверки качества капитального ремонта городских дорог.
Участник движения, студент ИТМО Павел Суворов, сделал карту, на которой отображена адресная программа капитального ремонта дорог и трамвайных путей, выполненных в 2017 году (перейти на карту можно по клику на фотографию). При нажатии на объект появляется информация об адресе, стоимости работ, длине участка, объёме ремонта проезжей части, тротуара.
«Проверять» качество ремонта предлагается всем желающим. Горожане в комментариях к записи уже начали сообщать о появлении выбоин, трещин, ям, колеи на недавно отремонтированных участках. Вот примеры комментариев:
- «Улица Нахимова – после ремонта начались работы по строительству канализации (видимо, телефонной). Вся улица в заплатках, работы ведутся по н.в. Почему это нельзя было сделать ДО ремонта дороги – вопрос риторический».
- «Первый раз такое вижу за все свои 30 лет жизни, чтобы на Московском шоссе асфальт положили волнами. Я, когда ехал, подумал, что у меня что-то с машиной, а потом увидел, что впереди едущая машина тоже качается. Так что все желающие приглашаются на бесплатный аттракцион! Я вообще не понимаю, как они это сделали. Волны сделаны идеально, длина волны метров 10, амплитуда одинаковая, идут от съезда с КАД до Дунайского. Ты едешь, и тебя так ритмично качает».
Замечания также можно внести в таблицу, а в графе «Проверка» добавить ссылку на фотографии текущего состояния с небольшим пояснением.
«Красивый Петербург» обещает, что составит перечень проблем и будет требовать ответственные организации устранить нарушения в рамках гарантийного ремонта.