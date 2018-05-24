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24.05.2018 17:42

Петербуржцы жалуются на недавно отремонтированные дороги: «Я вообще не понимаю, как они это сделали»

Движение «Красивый Петербург» 24 мая заявило о начале проверки качества капитального ремонта городских дорог. 

Участник движения, студент ИТМО Павел Суворов, сделал карту, на которой отображена адресная программа капитального ремонта дорог и трамвайных путей, выполненных в 2017 году (перейти на карту можно по клику на фотографию). При нажатии на объект появляется информация об адресе, стоимости работ, длине участка, объёме ремонта проезжей части, тротуара.

Фото: Адресная программа ремонта дорог в 2017 году

«Проверять» качество ремонта предлагается всем желающим. Горожане в комментариях к записи уже начали сообщать о появлении выбоин, трещин, ям, колеи на недавно отремонтированных участках. Вот примеры комментариев: 

  • «Улица Нахимова – после ремонта начались работы по строительству канализации (видимо, телефонной). Вся улица в заплатках, работы ведутся по н.в. Почему это нельзя было сделать ДО ремонта дороги – вопрос риторический».
  • «Первый раз такое вижу за все свои 30 лет жизни, чтобы на Московском шоссе асфальт положили волнами. Я, когда ехал, подумал, что у меня что-то с машиной, а потом увидел, что впереди едущая машина тоже качается. Так что все желающие приглашаются на бесплатный аттракцион! Я вообще не понимаю, как они это сделали. Волны сделаны идеально, длина волны метров 10, амплитуда одинаковая, идут от съезда с КАД до Дунайского. Ты едешь, и тебя так ритмично качает».

Замечания также можно внести в таблицу, а в графе «Проверка» добавить ссылку на фотографии текущего состояния с небольшим пояснением.

«Красивый Петербург» обещает, что составит перечень проблем и будет требовать ответственные организации устранить нарушения в рамках гарантийного ремонта. 

Петербуржцы жалуются на недавно отремонтированные дороги: «Я вообще не понимаю, как они это сделали»


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В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
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